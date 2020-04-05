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اقتصاد

اليوم .. أول مؤتمر للمعهد المصرفي بنظام الفيديو كونفرانس

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:01 ص
المعهد المصرفي
المعهد المصرفي
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محمد يحيي

 

يوقع المعهد المصرفي المصري الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري؛ اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع احدي منصات التعليم الإلكتروني العالمي من خلال مؤسسة انتويشن العالمية ،بغرض اطلاق منصة E-learning، بغرض توفير الحلول الإلكترونية للقطاعين المالي و المصرفي.

 

أكد عبد العزيز نصير، مدير المعهد؛ إن بروتوكول التعاون سيتم عقده بنظام الفيديو كونفرانس، موضحا أن المؤتمر  المقرر انعقاده علي هامش البروتوكول؛ هو للمرة الأولي التي يقوم بها المعهد، بالتزامن مع اجراءات الدولة لحظر التجمعات بغرض السيطرة علي انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأصبح من المتعارف داخل اجتماعات المجموعة الاقتصادية ومجلس ادارة البنك المركزي المصري، اجراء اجتماعات دورية بنظام الفيديو كونفرانس لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

ووضع المعهد المصرفي رابط للمهتمين بمتابعة بروتوكول التعاون المقرر اطلاقه الأحد المقبل وهو https://us04web.zoom.us/j/4662024138

 

وحدد المعهد عددا من الشروط لمتابعة البروتوكول من بينها ضرورة وجود شبكة قوية للانترنت علي جهاز اللابتوب او التابلت بالاضافة إلي تحميل برنامج Zoom لمتابعة المؤتمر وادخال رقم التعريف للمشاركة بالفعاليات.

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