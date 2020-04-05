مواطن يستغيث لإعادة عمل بطاقة التموين

استغاث المواطن وليد حسنى صابر أحمد والمقيم فى حى الزاوية الحمراء محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف بطاقة التموين الخاصة به، والتى تحمل رقم 101012502813 ورقم قومى 27305270101531 .

ويقول فى رسالته : أنه قام بتقديم التظلم على موقع دعم مصر وفى مكتب التموين التابع له، ولكن لم تعد البطاقة للعمل مرة أخرى.

للتواصل مع الشاكى 0111604061

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.