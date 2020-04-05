AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع حامد عفيفى بروض الفرج يشكون انتشار أكوام القمامة

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن محمد عبد الحميد من سكان شارع حامد عفيفي متفرع من شارع أبو الفرج بروض لفرج محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من  تراكم القمامة وانتشار الحشرات والروائح الكريهة.

وطالب بضرورة توفير صناديق القمامة ورفعها بشكل مستمر للوقاية من انتشار العدوى، وكنس الشارع قائلا نريد حلا. والتواصل مع الشاكى 01114118542

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع خير الله بالعجمى يشكون من انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع الحرية فى المطرية يشكون من تراكم القمامة وانتشار الأغنام.. صور

قارئ يشكو من انتشار أكوام القمامة بشارع سعيد ذو الفقار بالمنيل.. صور

سكان شارع عمر بن الخطاب بمدينة السلام يشكون من انتشار القمامة.. صور

الأمراض والأوبئة تحاصرنا .. سكان شارع فرن حبيب بالدقهلية يشكون انتشار أكوام القمامة و مياه المجارى..صور

سكان شارع أبوبكر الصديق ببلبيس يشكون من انتشار القمامة

ترشيحاتنا

بسبب كورونا.. كارثة مالية تهدد أندية الدوري الإنجليزي

معهد الكبد: استخدام التاميفلو لعلاج كورونا في طور التجارب السريرية

بعد الـ 1000 مصاب.. سر زيارة وزيرة الصحة للدول الموبوءة بـ كورونا

بـ 6.285 جنيه.. آبل تضع iPhone 9 على قائمة الحجز الإلكتروني

هل يختفي فيروس كورونا بدرجات الحرارة المرتفعة؟ خبراء الطب يجيبون

بعد موافقة السيسي .. اعرف طريقة الجمع بين الراتب والمعاش فى قانون المعاشات الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكشف أونلاين.. العيادات الافتراضية طفرة جديدة في علاج المرضى بعد أزمة كورونا

أسعار فورد ford اليوم في مصر بعد التخفيض.. صور

رياح الخماسين .. 3 طرق سريعة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية