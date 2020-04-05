سكان شارع حامد عفيفى بروض الفرج يشكون انتشار أكوام القمامة

استغاث المواطن محمد عبد الحميد من سكان شارع حامد عفيفي متفرع من شارع أبو الفرج بروض لفرج محافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تراكم القمامة وانتشار الحشرات والروائح الكريهة.





وطالب بضرورة توفير صناديق القمامة ورفعها بشكل مستمر للوقاية من انتشار العدوى، وكنس الشارع قائلا نريد حلا. و التواصل مع الشاكى 01114118542





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



