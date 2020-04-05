AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الإعلام يساند مبادرات كورونا.. خبراء: التكافل يخفف حدة الأزمة.. يجب الحذر من المستغلين.. والمساعدات الوهمية تساعد على انتشار الفيروس

الأحد 05/أبريل/2020 - 02:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
أمل مجدى

خبراء الإعلام عن أزمة كورونا

  • صفوت العالمهناك تبادل أدوار فى قضايا المسئولية الاجتماعية 
  • ليلى عبد المجيدبعض الناس تستغل الأزمة فى الإعلان عن مساعدات وهمية 
  • محمد المرسيالتكافل بين فئات الشعب يخفف من حدة آثار الأزمة 


فى ظل أزمة فيروس كورونا التى يعانى منها العالم، هناك نشاط كبير من الإعلاميين والفنانين والرياضيين لمساندة المتضررين منالإجراءات التى اتخذتها الدولة لحماية شعبها منها حظر التجول، كما تدعم الدولة أبنائها من العمالة اليومية.. وللإعلام دور كبير فى الأزمة لذلكناشد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وسائل الإعلام المختلفة دعم المبادرات وإبرازها والعمل على توسيع نطاقها.


قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام إن المبادرات التى تظهر فى المجتمع لمساعدة المتضررين إيجابية .


وأضاف "العالم " أن المبادرات لها شكلين واحد يأخذ شكل المبادرات التليفزيونية من أصحاب الجمعيات على شكل إعلانات عبر مداخلات فى البرامج لشرح المبادرات بوضوح، والأخرى من الأفراد ونجوم المجتمع الذين يساعدون العمال .


وأشار أستاذ الإعلام إلى أن هناك تبادل فى الأدوار بقضايا المسئولية الاجتماعية فى سبيل إظهار تكافل المجتمع المصرى مع المواطنين المتضررين من كورونا وبذلك نقدم نموذج مثالى لتكافل أفراد المجتمع.


ولفت إلى أن هناك الكثير من العمالة اليومية متضررين من فيروس كورونا، وهناك بعض الإعلاميون منهم وائل الإبراشى يظهر التكافل سواء من الدولة أو الأفراد أو الجمعيات .


وأكد أنه يجب إظهار الإيجابيات لأن ذلك يعطى دافع للتبرع، لافتا إلى أننا سنجد ان إعلانات التبرع زادت لأن هذه الأزمة تتداخل مع موسم شهر رمضان الذى يتبرع فيه الناس بكثرة .




وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام إنه فى ظل أزمة فيروس كورونا الحالية يجب أن يظهر الإعلام مبادرات التكافل.


وأكدت أن الخطورة تكمن فى استغلال بعض الناس للإعلام من خلال حبهم فى الظهور فيقومون بالظهور فى البرامج والتصريح بمساعدات وهمية .



وتابعت أستاذ الصحافة والإعلام أنه لتفادى ذلك يجب إظهار المبادرات فى حاله التبرع الفعلى وليس النية ، لافتة إلى أهمية التكافل الاجتماعى وأن يخرج الجميع زكاته لهؤلاء المتضررين وللجهات الموثوق بها .


وأكدت، دور الإعلام على تشجيع الناس كل واحد حسب قدرته على تقديم المساعدات مع تقديم بعض النماذج ممن قاموا بالتبرعات حتىلا نقع فى متصيدي المشاكل، وحتى لايتهم الاعلام  بالمشاركة مع النجوم فى ابتزاز الجمهور وتشجيعهم على خداع الشعب .



من جانبه قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إنه  في ظل وجود أزمة حادة خطيرة تهدد حياة الانسان وتؤثر علي الأوضاع داخل المجتمع مثل أزمة فيروس كورونا ومايصاحب هذه الأزمة من اتخاذ إجراءات وقائية حاسمة لمواجهة الفيروس والحد منانتشاره، يستلزم الأمر أهمية توافر العديد من الامكانات المادية والفنية للمواجهة تبرز أهمية المشاركة المجتمعية وأهمية دعم الدولة في جهودها من خلال جمعيات المجتمع المحلي المدني ومن خلال رجال الأعمال ومن خلال رموز المجتمع من فنانين وإعلاميين كبار وكبارالأساتذة والرموز في المجتمع بشكل عام .


وأضافالمرسى " أن ذلك في إطار دور مجتمعي ينتظره الجميع منهم وواجب وطني وجزء من رد الجميل للمجتمع صاحب الفضل في انتشارهم وخاصة ان ظروف المجتمع في إطار مثل هذه الأزمة يستدعي تكافلًا اجتماعيًا للفئات الأكثر تضررًا من استمرارية الأزمة وفي نفس الوقتدعمًا ومساندة لجهود الدولة لتجاوز هذه الأزمة .


وأشار إلى أن الإعلام عليه دور كبير في إبراز ودعم جهود الدولة في التعامل مع هذه الأزمة بما يقدمه من تغطيات اخبارية مستمرة عن تطوراتأوضاع الأزمة وما تتخذه الدولة من إجراءات تتسق مع هذه التطورات ،وايضًا من خلال ما يقدمه من حملات توعية مكثفة لكيفية التعامل معالفيروس للحد من انتشاره واهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة ، ايضا ما يقدمه الاعلام من تفنيد ورد  علي العديد من الشائعات المنتشرة علي السوشيال ميديا وبها قدر كبير من المبالغة والتهويل بتطورات أوضاع انتشار الفيروس فيمصر والتي تهدف لنشر الفزع والهلع داخل المجتمع وفقدان ثقة المواطن في مؤسساته .،ووسائل الاعلام تقوم بهذه الأدوار بكفاءة تستحق الإشادة .


وأكد أنه  ينبغي علي وسائل الاعلام الاهتمام بالمبادرات المجتمعية المدنية والاحتفاء بها وإبرازها والتأكيد علي أهميتها كنموذج وقدوة لجميعرموز المجتمع وجمعيات المجتمع المدني ،والدعوة الي التوسع فيها واستمرارها لتجاوز الأزمة ،وهو ما يؤدي الي مزيد من التفاعل والتكافل بينفئات المجتمع المختلفة والتخفيف من حدة آثار الأزمة وتداعياتها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد المرسي: شفافية الإعلام فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا تبعث الطمأنينة فى نفوس المواطن

الأعلى للإعلام ينصح بعدم الانسياق وراء الشائعات.. خبراء يوضحون الطرق الصحيحة للتعامل مع كورونا.. ويؤكدون: مصر تدير الأزمة بشكل صحيح.. والمشكلة عالمية

تحرك عاجل من النواب ضد تسريح العمالة بسبب كورونا

كورونا وتسريح العمالة.. النواب يتدخل لإنقاذ العمال من الفصل بعد أزمة «كوفيد 19».. ونائب يؤكد: يجب على رجال الأعمال تحمل المسئولية

الخير فينا.. مبادرة توزع ٢٠٠ شنطة مواد غذائية للعمالة غير المنتظمة في قنا

روتاري مصر يوزع سلع غذائية لأسر القرى المنكوبة من السيول والمتضررين من البقاء في المنازل

ترشيحاتنا

بعد إصابتها وطفلتها.. فنانة شهيرة تتبرع بمليون دولار لمواجهة كورونا

أعظم عملين في زمن كورونا .. داعية إسلامي يقدم الحل الأمثل لعلاج الخوف من المستقبل

النائب العام يأمر بحبس أم عذبت طفلتها الرضيعة بملعقة ساخنة

الأرض تتعافى.. كورونا يسبب أكبر انخفاض في انبعاثات الكربون منذ الحرب العالمية الثانية

أحمد حسن: نجم الزمالك السابق الأفضل لخلافة أحمد فتحي في الأهلي.. فيديو

بمكونات من مطبخك وبأقل مجهود أسرع وصفة لتنظيف فرن البوتاجاز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاكتشاف المبكر للسرطان.. ابتكار طالبين مصريين مرشح للفوز بجائزة جينيس أولمبياد العالمية

بعد تحدي الشطة والليمون.. شباب فيسبوك يتحدون كورونا بـ القراءة

طريقة عمل بسكوت في 10 دقائق بطريقة احترافية