الإعلام يساند مبادرات كورونا.. خبراء: التكافل يخفف حدة الأزمة.. يجب الحذر من المستغلين.. والمساعدات الوهمية تساعد على انتشار الفيروس

خبراء الإعلام عن أزمة كورونا

صفوت العالم : هناك تبادل أدوار فى قضايا المسئولية الاجتماعية

ليلى عبد المجيد : بعض الناس تستغل الأزمة فى الإعلان عن مساعدات وهمية

محمد المرسي : التكافل بين فئات الشعب يخفف من حدة آثار الأ زمة





فى ظل أزمة فيروس كورونا التى يعانى منها العالم، هناك نشاط كبير من الإعلاميين والفنانين والرياضيين لمساندة المتضررين منالإجراءات التى اتخذتها الدولة لحماية شعبها منها حظر التجول، كما تدعم الدولة أبنائها من العمالة اليومية.. وللإعلام دور كبير فى الأزمة لذلكناشد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وسائل الإعلام المختلفة دعم المبادرات وإبرازها والعمل على توسيع نطاقها.





قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام إن المبادرات التى تظهر فى المجتمع لمساعدة المتضررين إيجابية .





وأضاف "العالم " أن المبادرات لها شكلين واحد يأخذ شكل المبادرات التليفزيونية من أصحاب الجمعيات على شكل إعلانات عبر مداخلات فى البرامج لشرح المبادرات بوضوح، والأخرى من الأفراد ونجوم المجتمع الذين يساعدون العمال .





وأشار أستاذ الإعلام إلى أن هناك تبادل فى الأدوار بقضايا المسئولية الاجتماعية فى سبيل إظهار تكافل المجتمع المصرى مع المواطنين المتضررين من كورونا وبذلك نقدم نموذج مثالى لتكافل أفراد المجتمع.





ولفت إلى أن هناك الكثير من العمالة اليومية متضررين من فيروس كورونا، وهناك بعض الإعلاميون منهم وائل الإبراشى يظهر التكافل سواء من الدولة أو الأفراد أو الجمعيات .





وأكد أنه يجب إظهار الإيجابيات لأن ذلك يعطى دافع للتبرع، لافتا إلى أننا سنجد ان إعلانات التبرع زادت لأن هذه الأزمة تتداخل مع موسم شهر رمضان الذى يتبرع فيه الناس بكثرة .













وفى سياق متصل أوضحت الدكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الصحافة والإعلام إنه فى ظل أزمة فيروس كورونا الحالية يجب أن يظهر الإعلام مبادرات التكافل.





وأكدت أن الخطورة تكمن فى استغلال بعض الناس للإعلام من خلال حبهم فى الظهور فيقومون بالظهور فى البرامج والتصريح بمساعدات وهمية .









وتابعت أستاذ الصحافة والإعلام أنه لتفادى ذلك يجب إظهار المبادرات فى حاله التبرع الفعلى وليس النية ، لافتة إلى أهمية التكافل الاجتماعى وأن يخرج الجميع زكاته لهؤلاء المتضررين وللجهات الموثوق بها .





وأكدت، دور الإعلام على تشجيع الناس كل واحد حسب قدرته على تقديم المساعدات مع تقديم بعض النماذج ممن قاموا بالتبرعات حتىلا نقع فى متصيدي المشاكل، وحتى لايتهم الاعلام بالمشاركة مع النجوم فى ابتزاز الجمهور وتشجيعهم على خداع الشعب .









من جانبه قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إنه في ظل وجود أزمة حادة خطيرة تهدد حياة الانسان وتؤثر علي الأوضاع داخل المجتمع مثل أزمة فيروس كورونا ومايصاحب هذه الأزمة من اتخاذ إجراءات وقائية حاسمة لمواجهة الفيروس والحد منانتشاره، يستلزم الأمر أهمية توافر العديد من الامكانات المادية والفنية للمواجهة تبرز أهمية المشاركة المجتمعية وأهمية دعم الدولة في جهودها من خلال جمعيات المجتمع المحلي المدني ومن خلال رجال الأعمال ومن خلال رموز المجتمع من فنانين وإعلاميين كبار وكبارالأساتذة والرموز في المجتمع بشكل عام .





وأضاف" المرسى " أن ذلك في إطار دور مجتمعي ينتظره الجميع منهم وواجب وطني وجزء من رد الجميل للمجتمع صاحب الفضل في انتشارهم وخاصة ان ظروف المجتمع في إطار مثل هذه الأزمة يستدعي تكافلًا اجتماعيًا للفئات الأكثر تضررًا من استمرارية الأزمة وفي نفس الوقتدعمًا ومساندة لجهود الدولة لتجاوز هذه الأزمة .





وأشار إلى أن الإعلام عليه دور كبير في إبراز ودعم جهود الدولة في التعامل مع هذه الأزمة بما يقدمه من تغطيات اخبارية مستمرة عن تطوراتأوضاع الأزمة وما تتخذه الدولة من إجراءات تتسق مع هذه التطورات ،وايضًا من خلال ما يقدمه من حملات توعية مكثفة لكيفية التعامل معالفيروس للحد من انتشاره واهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي تتخذها الدولة ، ايضا ما يقدمه الاعلام من تفنيد ورد علي العديد من الشائعات المنتشرة علي السوشيال ميديا وبها قدر كبير من المبالغة والتهويل بتطورات أوضاع انتشار الفيروس فيمصر والتي تهدف لنشر الفزع والهلع داخل المجتمع وفقدان ثقة المواطن في مؤسساته .،ووسائل الاعلام تقوم بهذه الأدوار بكفاءة تستحق الإشادة .





وأكد أنه ينبغي علي وسائل الاعلام الاهتمام بالمبادرات المجتمعية المدنية والاحتفاء بها وإبرازها والتأكيد علي أهميتها كنموذج وقدوة لجميعرموز المجتمع وجمعيات المجتمع المدني ،والدعوة الي التوسع فيها واستمرارها لتجاوز الأزمة ،وهو ما يؤدي الي مزيد من التفاعل والتكافل بينفئات المجتمع المختلفة والتخفيف من حدة آثار الأزمة وتداعياتها.



