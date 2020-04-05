رئيس الاتحاد السكندري يتحدث عن مبادرة طلعت يوسف بتخفيض راتبه 50%.. فيديو

أشاد محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بموقف طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، بتخفيض راتبه ، وراتب باقي أعضاء الجهاز المعاون.





وقال مصيلحي ، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه "طارق يحيى" على شاشة قناة الزمالك: "فوجئت باتصال طلعت يوسف ، وأبلغني بتخفيض راتبه بنسبة 50% ، بسبب أزمة كورونا ، وتوقف النشاط الرياضي في مصر".





وأضاف: "أشكر طلعت يوسف ، ابن الاتحاد البار على هذه المباراة الرائعة ، وأتمنى أن يحذو حذوه باقي الأجهزة الفنية في مصر بعد أزمة توقف النشاط".



