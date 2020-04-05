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رياضة

رئيس الاتحاد السكندري يتحدث عن مبادرة طلعت يوسف بتخفيض راتبه 50%.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:05 ص
محمد مصيلحي
محمد مصيلحي
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عمرو ابوبكر
أشاد محمد مصيلحي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، بموقف طلعت يوسف، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي، بتخفيض راتبه، وراتب باقي أعضاء الجهاز المعاون.

وقال مصيلحي، خلال تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" الذي يقدمه "طارق يحيى" على شاشة قناة الزمالك: "فوجئت باتصال طلعت يوسف، وأبلغني بتخفيض راتبه بنسبة 50%، بسبب أزمة كورونا، وتوقف النشاط الرياضي في مصر". 

وأضاف: "أشكر طلعت يوسف، ابن الاتحاد البار على هذه المباراة الرائعة، وأتمنى أن يحذو حذوه باقي الأجهزة الفنية في مصر بعد أزمة توقف النشاط".

وأنهى تصريحاته:" نعاني من ضعف الموارد بسب بتوقف النشاط ورغم ذلك جميع اللاعبين حصلوا على مستحاقتهم كاملة وكل ما يشغلني في المقام الأول هو رواتب العمال والموظفين وأصحاب الرواتب الضعيفة في النادي".
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