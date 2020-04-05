العولمة على المحك بسبب فيروس كورونا.. هل حملت الحدود المفتوحة وحرية الحركة الوباء القاتل إلى أنحاء العالم؟.. النظام الدولي المتهم الأول بالمسئولية عن الكارثة.. ومراجعات كبرى في الطريق

العولمة جعلت من الصين عملاق اقتصادي تعتمد عليه القوى الكبرى

آثار كارثية لوباء كورونا على الاقتصادات الكبرى والنامية على السواء

توقعات باتجاه الدول لتقليل الاعتماد على الخارج والبحث عن بدائل داخلية

أكبر المستفيدين من العولمة هم أول ضحايا فيروس كورونا





عندما يُطرح السؤال عن المسئول الرئيسي عن انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، فعادة ما تشير أصابع الاتهام إلى الصين.





لكن مع توارد الإشارات الأولية على بدء الصين في التعافي من الوباء المميت، فيما لا تزال أوروبا والولايات المتحدة تصعدان إلى ذروة الكارثة، بدأت أصابع الاتهام تتحول نوعًا ما إلى اتهام العولمة نفسها بالتسبب في نشر الوباء في أرجاء الكرة الأرضية قاطبة.





وبحسب مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن العولمة التي أصبحت أساس النظام العالمي القائم منذ عقود قليلة هي التي سمحت للصين بالتحول إلى عملاق اقتصادي تعتمد عليه قوى العالم الكبرى، فضلًا عن الدول العادية والصغيرة، في إمدادها بكل السلع الممكنة، بما في ذلك المواد الداخلة في صناعة الأدوية والعقاقير الطبية وحتى الكمامات.





ونقلت المجلة عن الأستاذ الزائر بجامعة ستانفورد كيفن وارش أنه على مستوى تحليل الاقتصاد الجزئي، فإن آثار انتشار فيروس كورونا كارثية سواء على الاقتصادات الكبرى أم النامية، أما على مستوى تحليل الاقتصاد الكلي فيمكن أن نلاحظ أن كارثة الوباء العالمية لم تضع حدًا لأزمات مثل الحرب التجارية الأمريكية الصينية، والتي هي بحد ذاتها إشارة إلى التمرد على العولمة ورغبة الدول في العودة إلى الانكفاء داخل حدودها، بل إن انتشار فيروس كورونا ربما يسرع وتيرة الأزمات من هذا النوع، معجلًا بنهاية العولمة.





ويومًا ما، ستنتهي كارثة فيروس كوفيد-19 كما حدث مع سلفه وباء سارس، وصحيح أنه كفيروس لن ينتهي وجوده تمامًا من العالم إلا أن آثاره ستخف حتمًا فور التوصل إلى عقار مضاد، تمامًا كما حدث مع وباء سارس، لكن ليس من المتوقع أن يحدث ذلك قريبًا، لأنه كلما بدأ معدل الإصابات يتراجع في دولة ما، يبدأ بالتصاعد في دولة أخرى، ما ينذر باستمرار الأزمة لوقت اطول من المتوقع.





لكن من بين الآثار التي سيخلفها فيروس كورونا أن العديد من الساسة ورجال الأعمال وقادة الرأي في أنحاء العالم سيبدأون بإعادة النظر في العولمة وتقييم جدواها وفوائدها، ومن المؤكد أن عملية المراجعة الكبرى هذه ستفضي بالعديدين في الغرب إلى الحكم على العولمة باعتبارها الوسيلة التي هيمنت بها الصين على الاقتصاد العالمي، وإذا ما كان من الضروري مقاومة تلك الهيمنة الصينية فسيتعين على الغرب مقاومة العولمة ذاتها، وقد يوصي البعض منهم بإجراءات متطرفة مثل سحب الاستثمارات والمصانع الغربية من الصين.





وفي عام 2004، صك المفكر السياسي الأمريكي الشهير صمويل هنتنجتون مصطلح "رجل دافوس" للإشارة إلى طبقة السياسيين ورجال الأعمال العمالقة ذوي النفوذ السياسي والعالمي الذين يحضرون سنويًا منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا. ومن المعروف على نطاق واسع أن رجال دافوس هم أبرز دعاة الأسواق المفتوحة وحرية التجارة وحرية تدفق رؤوس الأموال عبر الحدود.





وفي عام 2017، كان من اللافت للنظر أن رجال دافوس تدافعوا للتودد إلى الرئيس الصيني شي جين بينج خلال المؤتمر الاقتصادي العالمي، مدفوعين بمخاوفهم إزاء ميول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهضة للعولمة، وتفضيله لفرض التعريفات الجمركية وإغلاق الحدود أمام حرية تدفق السلع ورؤوس الأموال.





ومن المفارقات في هذا الصدد أن رجال دافوس اعتبروا أن الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي يقود دولة منغلقة سياسيًا واقتصاديًا وتمثل النقيض لنموذج الدولة الغربية المنفتحة، يستحق لقب القائد الجديد لعالم التجارة المفتوحة.





ومنذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه، شرع في الضغط على الشركات الأمريكية لتقليل اعتمادها على الصين كمضيف لاستثماراتها ومصدر للمواد الخام والإمدادات المطلوبة لعملية الإنتاج، متصورًا أنه بذلك يعاقب الصين ويقاوم صعود نفوذها الاقتصادي والسياسي عالميًا.





لكن من حيث أراد ترامب مساعدة الصين فما يسعى إليه يؤدي في الواقع إلى تدافع بقية دول العالم إلى التودد للصين ومحاولة ملء الفراغ الناجم عن انقطاع الصلات التجارية الأمريكية الصينية أو إضعافها، الأمر الذي سيقود في النهاية إلى تنامي نفوذ الصين الاقتصادي والسياسي عالميًا.





ومن المستبعد أن يضع وباء كورونا حدًا نهائيًا للعولمة كنظام عالمي قائم وسائد، فالعلام لن يرتد أبدًا إلى عصر ما قبل العولمة، على أن الأزمة ستضفي بلا شك تغييرات كبيرة على ملامح المشهد العالمي.





ومن بين تلك التحولات المتوقعة أن دول عدة حول العالم ستبدأ بالاتجاه إلى تقليل الاعتماد على الخارج وتفضيل الانكفاء على مشاكلها الداخلية، بعدما أجبر فيروس كورونا دول العالم على إغلاق حدودها، مهددًا بتمزيق أوصال حركة التجارة العالمية، ومجبرًا الدول على دراسة الاكتفاء بما لديها من موارد والبحث عن بدائل داخلية لما كانت تعتمد على الخارج في توفيره.





والخلاصة أن فيروس كورونا لن يقضي على العولمة بضربة واحدة، لكنه سيكبح الاندفاع إلى الاستسلام لها واعتبارها اتجاهًا إيجابيًا، لا سيما بالنسبة للدول والاقتصادات الكبرى التي كانت بلا شك أكبر المستفيدين من العولمة وأكبر المراكز المفتوحة لحرية التجارة والحركة العابرة للحدود، فإذا بها تصبح أكبر المتضررين من تلك المبادئ التي حملت إليها وباءً قاتلًا.