أمريكا تحت وطأة فيروس كورونا.. فشل في إغلاق الدولة وآلاف القادمين من الصين تسببوا بنشر الفيروس.. دور الموتي تعجز عن التعامل مع الوفيات والجثث في الطرقات وشاحنات التبريد.. الإصابات تتجاوز 300 ألف

فيروس كورونا يعمق جراح أمريكا بـ 300 ألف إصابة و8 آلاف وفاة

أكثر من 430 ألف مسافر من الصين .. صحيفة تفضح فشل ترامب في غلق الحدود الأمريكية وتفشي فيروس كورونا

دور تجهيز الموتى في أمريكا تعجز عن التعامل مع وفيات فيروس كورونا

جثث الوفيات ملقاة في الطرقات ومخزنة في الحجرات وشاحنات التبريد





تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة حاجز الـ300 ألف، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز. وأشارت الجامعة إلى ارتفاع عدد الوفيات لأكثر من 8 آلاف وفاة بعد تسجيل 769 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وسجلت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، نحو 23986 إصابة جديدة بفيروس كورونا.





هذا التفشي الشديد وغير المتوقع للفيروس في القوة الأكبر على مستوى العالم، قد يكشف عنه تقرير أعدته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم السبت، عن وصول ما يقرب من نصف مليون صيني من مناطق الصين المختلفة إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ الإعلان عن ظهور فيروس كورونا.





وقالت الصحيفة إنه منذ أن كشف المسؤولون الصينيون لمسؤولي الصحة الدوليين عشية رأس السنة الجديدة ، عن تفشي مرض غامض يشبه الالتهاب الرئوي، وصل 430،000 شخص على الأقل من الصين إلى الولايات المتحدة في رحلات مباشرة، بما في ذلك ما يقرب من 40،000 شخص في الشهرين التاليين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قيودًا على مثل هذا السفر، وفقا لتحليل البيانات التي تم جمعها في كلا البلدين.





وأوضحت الصحيفة أن معظم الركاب، الذين كانوا من جنسيات متعددة، وصلوا في شهر يناير، إلى مطارات في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك وشيكاغو وسياتل ونيوارك وديترويت. حيث طار الآلاف منهم مباشرة من ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، فيما بدأ بدأ مسؤولو الصحة العامة الأمريكيون في تقييم المخاطر على الولايات المتحدة فقط.





ولفتت نيويورك تايمز إلى أن البيانات تشير إلى أن الرحلات استمرت الأسبوع الماضي أيضا، لمسافرين الذين يسافرون من بكين إلى لوس أنجلوس، وسان فرانسيسكو، ونيويورك، بموجب القواعد التي تعفي الأمريكيين والبعض الآخر من الحملة الصارمة التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من فبراير. وبشكل إجمالي ، أظهرت اللقاءات التي أجرتها الصحيفة أن 279 رحلة جوية من الصين وصلت إلى الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، وكانت إجراءات الفحص متفاوتة.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالدترامب، قد قال في وقت سابق أن قراره بشأن القيود على السفر، أعاق انتشار الفيروس في الولايات المتحدة، وأضاف في مؤتمر صحفي: " أعتقد أيضًا أننا كنا أذكياء جدًا ، لأننا أوقفنا الصينيين، مضيفًا ،" ربما كان هذا أكبر قرار اتخذناه حتى الآن ". وفي الشهر الماضي، قال ترامب: "نحن من أبقى الصينيين خارج البلاد."





لكن تحليل الرحلات والبيانات الأخرى التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز يظهر أن إجراءات السفر، مهما كانت فعالة، ربما جاءت متأخرة جدًا في "إبقاء الصينيين خارج البلاد" ، لا سيما في ضوء التصريحات الأخيرة من مسؤولي الصحة التي تقول إن 25 في المائة من المصابين بالفيروس قد لا تظهر عليهم أي أعراض. ويشتبه العديد من خبراء الأمراض المعدية في أن الفيروس كان ينتشر دون أن يكتشف لأسابيع بعد تأكيد أول حالة أمريكية ، في ولاية واشنطن ، في 20 يناير.





وبحسب الصحيفة، فإنه في النصف الاول من شهر يناير ، عندما كان المسؤولون الصينيون يقللون من شدة تفشي المرض، لم يتم فحص أي مسافر من الصين للتعرض المحتمل للفيروس. بدأ الفحص الصحي في منتصف يناير ، ولكن فقط لعدد من المسافرين الذين كانوا في ووهان وفقط في المطارات في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ونيويورك. بحلول ذلك الوقت ، كان حوالي 4000 شخص قد دخلوا إلى الولايات المتحدة مباشرة من ووهان، وفقًا لشركة VariFlight ، وهي شركة بيانات طيران مقرها في الصين.





وقد أدى التفشي الكبير للفيروس بالولايات المتحدة وارتفاع عدد الوفيات إلى معاناة أصحاب دور تجهيز الموتي للدفن في نيويورك، ورصد موقع "والا" الإسرائيلي الاجواء في دور تجهيز الموتي بنيويورك، وقال في تقرير: "كان بات مارمو يمشي بين عشرين جثة في مركز تجهيز الجثث للدفن في بروكلين ، بنيويورك ، وهو يرتدي قناع الوجه. وقال "كل شخص هنا ليس مجرد" جسد "، إنه أب أو أم أو أخ أو جد أو جدة. إنه إنسان". مثل جنازات أخرى في نيويورك وحول العالم ، فإن أعمال مارمو في أزمة لأنها تحاول تلبية الطلب المتزايد بسبب فيروس كورونا ، الذي مات بسببه أكثر من 1400 شخص في مدينة نيويورك وحدها ، وفقًا لجامعة جون هوبكنز".





أشار التقرير إلى أن تليفون بات مارمو يرن باستمرار و هاتف مكتبه، لكنه يعتذر للعائلات في بداية كل محادثة ويطلب منهم أن يطلبوا من المستشفيات الاحتفاظ بجثث أحبائهم لأطول فترة ممكنة. واضاف إن المركز الخاص به يمكنه التعامل مع حوالي 40-60 جثة وجنازة في نفس الوقت. ومع ذلك ، يوم الخميس الماضي تعامل مع 185 جنازة.





وحسب التقرير، فإن مثل هذه المراكز، تواجه ضغوطا من الناحيتين، فمن ناحية تحتاج المستشفيات إلى إخراج الجثث من مناطقها بسبب عدم وجود مساحة، كما أن المقابر والمحارق في المدينة لا يوجد بها مساحة ومحجوزة لمدة أسبوع مقبل، وربما أسبوعين.





وسمح مارمو للصحفيين بدخول جنازته لإظهار مدى صعوبة الوضع. حيث يوجد لديه حوالي 20 جثة محنطة أرفف المركز، وحوالي اثنتي عشرة جثة محنطة في غرفة مجاورة. يتم تبريد جميع الأجسام بواسطة مكيف هواء بدرجة حرارة منخفضة. ويقدر أن حوالي 60٪ هم أناس ماتوا بسبب فيروس كورونا. بالنسبة لمعظم الناس ، يسبب الفيروس مرضًا مع أعراض طفيفة ، ولكن بالنسبة لبعض المرضى ، وخاصة البالغين والأشخاص الذين يعانون من أمراض في الخلفية مثل الرئة والقلب والسكري وضغط الدم ، يمكن أن يصبح الفيروس مرضًا خطيرًا وحتى يؤدي إلى الوفاة.





وحسب التقرير، فإن مستشفيات نيويورك تستخدم شاحنات مبردة لإيواء جثث الوفيات ويحاول مارموت العثور على شاحنة سيحولها إلى شاحنة مبردة ، لكن ذلك ليس سهلًا على الإطلاق.





وطالبت إحدى الشركات بمبلغ 6000 دولار شهريًا لاستئجار إحدى شاحناتها، بينما رفضت شركات أخرى استئجار شاحنة لأنها لا تريد تخزين الجثث بها. حتى لو وجد شاحنة للإيجار، ليس لديه مكان لإيقافها.





ويأمل في أن تقوم وكالة حماية البيئة الأمريكية بتخفيف اللوائح الحالية بشأن ساعات عمل محرقة الجثث حتى تتمكن من العمل لساعات أكثر في اليوم ، مما يقلل الضغط على مراكز تجهيز الجثث والجنائز.





ويشير صاحب أحد مراكز تجهيز الجثث والجنائز إلى أنه مهنته لم تر مثل هذا المشهد منذ حادثة برجي التجارة العالميين، في سبتمبر 2001، وأضاف أنه في النصف الأول من شهر مارس ، تم عقد 15 جنازة. في النصف الثاني - 40. مثل مارمو ، حول كيرنز غرفة في مركزه إلى غرفة تبريد مؤقتة للجثث ، وتقول جنازات أخرى أنها ستفعل الشيء نفسه.





وتواجه جاكي ماكوايد، مدير دار برونكس الجنائزية في شمال نيويورك ، صعوبة في قول "لا" لعائلات الوفيات. ومع ذلك ، ليس لديها خيار، نظرا لأن قيود منع التجمهر تحظر على أفراد الأسرة حضور الدفن. إحدى الدور التي كانت تعمل معها أغلقت أبوابها لأفراد أسرة وأصدقاء المتوفى. فقط هي وكاهن يُسمح لهما أن يكونا في وقت الدفن. إنها تصور النعوش التي يتم انزالها في الأرض، على أمل أن تمنح بعض الراحة للعائلة.





وقالت: "سنصاب بالجنون إذا كان أحد أحبائنا". "نحن نقول للناس بنبرة حزينة إنهم لن يتمكنوا من حضور جنازة أحبائهم.