مدير حميات بورسعيد: توجد متابعة شعبية لـ فيروس كورونا وتعاون بين كافة الجهات

قال الدكتور محمود الجراحى، مدير مستشفى حميات بورسعيد، إن دعم وتشجيع المجتمع المصرى للدور الذى يبذله الأطباء فى مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، حفز وحمس كافة العاملين فى المنظومة الصحية، وتابع:"أنا عايش حالة مقاومة شعبية للفيروس فى المحافظة".





وأضاف "الجراحى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، أن كافة الجهات تعمل كفريق وأحد وهناك متابعة يومية من قبل محافظ بورسعيد، وتابع:"الجميع يعمل فى فريق واحد الآن من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد".



