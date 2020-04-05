AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق أول امتحانات أولى ثانوي التجريبية إلكترونيا من المنازل .. اليوم

الأحد 05/أبريل/2020 - 05:03 ص
امتحانات
امتحانات
Advertisements
ياســـمين بدوي
تنطلق اليوم الأحد، الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية، ويستمر زمن الامتحان في هذه المادة لمدة 3 ساعات.

وكانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الارشادات النهائية قبل ساعات من بدء الامتحان.
وتمثلت هذه الارشادات فيما يلي : 

١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.


٢- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg


٣- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.


٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.


٥- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا.


٦- هذا امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات.

وأضافت الوزارة: يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.


وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:

- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:

القاهرة
المنوفية
كفر الشيخ
الفيوم
الاقصر
البحر الأحمر

- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:

الجيزة
الغربية
سوهاج
قنا
أسوان
شمال سيناء
جنوب سيناء

- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:

الدقهلية
القليوبية
البحيرة
بنى سويف
الإسماعيلية
السويس
مطروح

- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:

الشرقية
الإسكندرية
المنيا
اسيوط
دمياط
بورسعيد
الوادي الجديد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر جدول الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوي 2020

7 إرشادات من التعليم لطلاب أولى ثانوي بشأن امتحانات أبريل التجريبية

لطلاب أولى ثانوي .. فيديو يشرح الإرشادات الخاصة بامتحانات أبريل التجريبية

خاصية جديدة في امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية التجريبية.. تعرف عليها

في 17 سؤالا وإجابة.. كل ما تريد معرفته عن امتحانات أولى ثانوي التجريبية الإلكترونية

انطلاق الامتحانات التجريبية لطلاب أولى ثانوي 5 أبريل.. التعليم: ستكون بلا درجات ويمكن حلها في المنازل بأي موبايل أو كمبيوتر.. ولأول مرة إتاحة خاصية إظهار الإجابات الصحيحة لمساعدة الطلاب

ترشيحاتنا

حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس هاري ترومان تغادر الخليج بسبب كورونا

الأهلي يبدأ أولى خطوات استعادة أحمد حجازي من وست بروميتش.. تفاصيل

مصيلحي ممازحًا مرتضى منصور: فيه خناقة على سيسيه.. فيديو

صحيفة بريطانية تسرب خطاب الملكة إليزابيث الثانية بشأن كورونا

الأوقاف: إذا استمر نشاط كورونا سنغلق المساجد في رمضان.. فيديو

ابن بلده بلغ عنه.. الشرطة تداهم محل حلاق مصري في الرياض.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كورونا أرحم.. الشرطة الهندية تجلد عمال فقراء بوحشية.. فيديو

بعد إصابتها وطفلتها.. فنانة شهيرة تتبرع بمليون دولار لمواجهة كورونا

للمرة الأولى في التاريخ .. رفع الأذان في ألمانيا بمكبرات الصوت لمواجهة كورونا.. فيديو