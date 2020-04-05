انطلاق أول امتحانات أولى ثانوي التجريبية إلكترونيا من المنازل .. اليوم

تنطلق اليوم الأحد، الامتحانات التجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، حيث يؤدي الطلاب الامتحان التجريبي في مادة اللغة العربية، ويستمر زمن الامتحان في هذه المادة لمدة 3 ساعات.
وكانت قد نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض الارشادات النهائية قبل ساعات من بدء الامتحان.
وتمثلت هذه الارشادات فيما يلي :
١- يمكن للطلاب الدخول على الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو أي الشريحة من أي مقدم خدمة من شركات المحمول في مصر.
٢- تأكد من الحصول على رقمك التعريفي من موقع https://studea.emis.gov.eg ثم الدخول على موقع الوزارة للحصول اسم المستخدم وكلمة المرور وأكواد الجلسة لكل مادة لاستخدامها في الدخول على الامتحان من موقع https://thaneduone.emis.gov.eg
٣- تأكد من الوصول لمنصة الاختبارات التجريبية قبل بدء الامتحان بوقت كافي.
٤- المدة الزمنية الموضحة لكل محافظة هي إطار زمني يمكن للطالب أن يبدأ الامتحان في أي وقت خلاله، ويتم احتساب وقت الامتحان منذ وقت البدء.
٥- في حالة انقطاع الامتحان لأي سبب، يتم حفظ الاجابات واسترجاعها عند الدخول مجددًا.
٦- هذا امتحان تجريبي والهدف منه هو تجربة المنصة والتدريب على طريقة الأسئلة وفهم عملية الامتحان الإلكتروني بشكل كامل، وليس الدرجات.
وأضافت الوزارة: يمكن أداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة:
- من الساعة ٨ صباحًا حتى ١٠ صباحًا:
القاهرة
المنوفية
كفر الشيخ
الفيوم
الاقصر
البحر الأحمر
- من الساعة ١٠ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا:
الجيزة
الغربية
سوهاج
قنا
أسوان
شمال سيناء
جنوب سيناء
- من الساعة ١٢ ظهرًا الى ٢ ظهرًا:
الدقهلية
القليوبية
البحيرة
بنى سويف
الإسماعيلية
السويس
مطروح
- من الساعة ٢ ظهرًا حتى ٤ عصرًا:
الشرقية
الإسكندرية
المنيا
اسيوط
دمياط
بورسعيد
الوادي الجديد