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أخبار البلد

تطورات قضية «ساجدة» ضحية التعذيب.. حبس الأم وإيداع الطفلة في دار رعاية

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:36 ص
الطفلة ساجدة
الطفلة ساجدة
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أمل مجدى

صدر قرار من النيابة العامة فى قضية الطفلة ساجدة بحبس الأم أربعة أيام علي ذمة التحقيقات واحتجاز الأب لصباح اليوم الأحد. 


كما صدر قرار أيضًا بإيداع الطفلة ساجدة وشقيقها عبدالله بدار رعاية آمنة أوصى بها المجلس القومي للطفولة والأمومة. كما سيتم عرضهما باكر على الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأنها.


وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، قد أعلن عن تلقى خط نجدة الطفل 16000 مساء أمس البلاغ رقم 12498 نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة تعرض الطفلة "ساجدة" والتي تبلغ من العمر 6 أشهر للضرب والتعذيب على يد والدتها وإصابتها إصابات بالغة في أماكن متفرقة في جسدها (كسر بقدمها اليمني وحروق بالوجه واليد).


وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه فور تلقى البلاغ تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها إنقاذ الطفلة وزوال حالة الخطر التي تتعرض لها وتقديم الدعم اللازم، و إحالة البلاغ إلى مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام وذلك لاتخاذ اللازم نحو التحقيق في هذه الواقعة . 


وأضافت أنه بالتنسيق مع النيابة العامة توجهت قوة من قسم شرطة إمبابة إلى عنوان الأم  وهى ربة منزل، بمنطقة إمبابة وتم ضبطها قبل محاولتها الهروب وتم اصطحابها و زوجها والذى يعمل حارس جراج  الي قسم شرطة إمبابة ، وتم تحرر محضر  جنح إمبابة وفيه أقرت المتهمة و زوجها  بالواقعة وأضاف أن الكسر بقدم الطفلة بسبب سقوطها منها رغما عنها.


 وتابعت "العشماوي" أنه تم عرض الأب والأم على النيابة العامة لإجراء  التحقيق في الواقعة، مشيرة الي أنه تم توجيه مدير عام خط نجدة الطفل ومحام من وحدة الدعم القانوني وإخصائية اجتماعية لحضور التحقيقات وتقديم الدعم القانوني والنفسي للطفلة، حيث ورد تقرير طبي مستشفي التحرير العام بإمبابة، متضمنا وجود آثار حريق باليد اليسري مع وجود تمزق بأربطة الركبة اليمني، وجار المتابعة مع النيابة العامة بما يضمن المصلحة الفضلى للطفلة.


وفى هذا الصدد تقدمت "العشماوي" بالشكر والتقدير  للنيابة العامة، ورئيس نيابة امبابة، ووزارة الداخلية وقسم شرطة إمبابة على الاستجابة السريعة والتعامل مع هذا البلاغ مما ممكن من سرعة ضبط المتهمة قبل الهروب وإنقاذ الطفلة.

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