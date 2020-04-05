علي جمعة: العقلية الخرافية تعتمد على الأوهام ولا تبني فكرا

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر ، إن العقل الخرافي هو الذي يعتمد على الأوهام"، وعلى الانطباعات، وعلى الرغبات، ويعتمد على ما درج عليه ونشأ فيه، ولذلك يرى نفسه أنه هو الحق المطلق، قال تعالى : (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ). ويقول سبحانه وتعالى : (بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ).





وأوضح جمعة عبر فيسبوك، أن أسباب الاشتغال بالخرافة خاصة عند بعد الكاتبين، وليس في عموم الناس هو تبسيط المركب، وكذلك الاستسهال، والاستهانة، وشيء كثير من الكبر، والوهم، وهذه الصفات صفات نقص لا تؤدي أبدا لا إلى الخير، ولا إلى النجاح، ولو أنها شاعت في أوساط الباحثين، والكاتبين لمثلت ظاهرة جد خطيرة يجب علينا جميعا أن نقاومها وأن نعيد الأمر إلى نصابه.





وأوضح أن عقلية الخرافة سوف تؤدي حتما وبلا تردد إلى السطحية التي ينهار معها البناء الفكري، والفكر المستقيم؛ حيث إن البناء الفكري والفكر المستقيم لا يقوم إلا على أسس عميقة قوية، ولا يمكن أن يقوم على وجه السطح بهذه السطحية المفرطة، مشيرا إلى أن العقلية الخرافي سوف تؤدي إلى التناقض، فمرة نوافق، ومرة نرفض بدعوى أننا كنا جاهلين أول الأمر، هذا التناقض لا علاقة له بتغير المواقع مع تغير الزمان أو المكان أو الأشخاص أو الأحوال أو كم المعلومات أو ظهور أهداف جديدة، والعقلية الخرافية تؤدي أيضا إلى شيء من النزق والإعجاب بالرأي والتشويش على الحق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا رأيت شحا مطاعا، وهوى متبع، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فلعيك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة» [رواه ابن ماجه]









وتضرع الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خاشعا بالدعاء إلى الله تعالى لصرف الوباء والبلاء عن مصر وأهلها.





وقال جمعة في دعاءه: إنا عبيدك وأبناء وبنات عبيدك، ونحن صنعتك فانظر إلينا نظر الرحمة ولا تنظر الينا نظر الغضب، أخرجنا منها سالمين ومن نحب هيئ لنا من أمرنا رشدا، قلوب العباد بين إصبعين من أصابعك تفعل ما فيها ماشئت وكيف شئت فاجعلنا في رضاك وأمدنا من عندك بمدد مدد يارب".





وتابع: "يارب هذا حالنا لا يخفى عليك ظاهرنا وباطننا بين يديك، فاللهم ياربنا نناجيك بقلوب مؤمنة اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت، نناجيك بقلوب مؤمنة خفف عنا فإنك رحيم، ونطلب ذلك من كريم، وأنت رب العالمين، يارب عجز الكلام عن منادك وأنت تعلم ما في قلوبنا فاستجب دعائنا ولجائنا إليك واجعل قابل أيامنا خيرا مما مضى يارب اللهم أمين".









وقال الدكتور على جمعة، إن ا لفيروسات والأوبئ ة ليست بجديدة علينا؛ فقد حدث على مدار التاريخ العديد من الأوبئة أو ما يعرف بالطاوعين.





وأوضح جمعة عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أن الطاعون يعني في لغة العرب الوباء وفي لغة الطب هو مرض تسبب فيه الفئران.





وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أنه لما أراد سيدنا عمر - رضى الله عنه- الذهاب إلى الشام كان هناك مدينة اسمها عمواس ظهر بها الطاعون؛ فقال له أبو عبيدة – رضي الله عنه- سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا سمعتكم بوباء في أرض قوم فلا تدخلوا عليهم، وإذا كنت فيها فلا تخرجوا منها»؛ فمن هنا كان الحجر الصحي الذي يحاصر الفيروس في الانتقال.





وتابع المفتي السابق أن هذا الوباء الذي حل بنا هو شديد الإنتشار وهذا على خلاف امراض معدية اخرى كنزلات البرد العادية أو الأمراض الخطيرة كالسرطانات؛ فهي لا تنتشر بين الناس بهذه السهولة.





وواصل الدكتور على جمعة أن هذا الأمر كافي لتبرير ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية م ن فرض لحظر التجوال في العديد من بلدان العالم و غلق المساجد وعلى راسها المسجدين الحرمي والمكي؛ وهذا مما يبين شدة هذا الوباء.



