إلهام شاهين: الفنانون عليهم دور مجتمعي في توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن قرار حظر الحركة لم يزعجها إطلاقا لانها من الأشخاص الذين يفضلون التواجد في البيت معظم الوقت، مشيرة إلى أنها تستغل فترة تواجدها في المنزل وتقرأ مجموعة من الكتب والسيناريوهات.





وأضافت الهام شاهين خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة والناس» أنها تتابع كل ما هو جديد في العالم، وتتابع الأخبار الخاصة بفيروس كورونا، لذلك تفضل الغزل المنزلي حفاظا على النفس والغير وحماية البلد.





وناشدت «الهام شاهين» المصريين بعدم الخروج من المنزل والالتزام بقررات الدولة حتى لا نصل الي مرحلة حرجة مثلما حدث في بعض الدول.





وطالبت «الهام شاهين» الجميع باستغلال فترة حظر الحركة بسبب فيروس كورونا في قراءة الكتب وزيادة معرفتنا الثقافيية، مؤكدة أنه فرصة الآن الجلوس مع أفراد الأسرة لتقوية العلاقات الاسرية .



