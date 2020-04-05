ابن بلده بلغ عنه.. الشرطة تداهم محل حلاق مصري في الرياض.. فيديو

كشفت وسائل إعلام سعودية عن تفاصيل واقعة إبلاغ مصري عن مواطنه بسبب إدارته محل حلاقة بالرياض بالمخالفة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يقول المصري محمد شعبان صاحب البلاغ إن إمارة منطقة الرياض تواصلت معه، لتكريمه على تفاعله وحرصه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.





وأضاف في تصريحات لصحيفة "عاجل" أن صاحب محل الحلاقة مصري الجنسية أيضًا، وإنهما يعرفان بعضهما جيدًا، ويسكنان معًا في نفس المنطقة.





وأوضح شعبان أنه يعيش بالسعودية بمفرده بدون عائلته، مشيرًا إلى أن عددًا من أقارب الحلاق تواصلوا معه بالفعل معربين عن غضبهم.





وأكد المصري أنه يجب على الجميع تحمل المسؤولية، موضحا أن الجميع يستطيعون التفريق بين الصح والخطأ.





وأشار إلى أن ما قام به الحلاق المصري المخالف كان خطأً كبيرًا ومن الممكن أن يضر الجميع.





وانتشر فيديو على مواقع التواصل للحلاق، حيث نشر المصري "شعبان" المقطع لمجموعة من الأشخاص وهم يترددون على محل الحلاقة خلسة، بالمخالفة للإجراءات.



