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فن

رسالة مؤثرة من منة فضالي لجمهورها: وحيدة حتى الموت

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:19 ص
منة فضالي
منة فضالي
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محمد نحلة
وجهت الفنانة منة فضالي رسالة مؤثرة لجمهورها وكتبت عبر حسابها على فيسبوك":اكتشفت أني حفضل وحيده لحد ما اموت و عمري ما حيكون في حد في حياتي بيحبني أبدا أو يكون باقي عليا الحمدلله علي نعمه الرضي".

وكانت قد نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وخطفت الأنظار بالمكياج الناعم، حيث وضعت الألوان المائلة للبينك والموف، مستخدمة مستحضرات التجميل في الشفاة، والعين والحواجب.

وظهرت منة فضالي بتسريحة شعر جديدة، حيث تركت خصلات منها أعلى كتفيها بطريقة مميزة وانسايبية.

رسالة مؤثرة من منة فضالي لجمهورها: وحيدة حتى الموت
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