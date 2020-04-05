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رياضة

النجم الساحلي ينفي انتقال كشريدة لأحد قطبي الكرة المصرية ..فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:43 ص
وجدي كشريدة
وجدي كشريدة
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حسام الحارتي
أكد قيس عاشور المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي التونسي أن اللاعب وجدي كشريدة نجم الفريق لم يتلقى اية عروض احترافية من قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك".

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن نادي النجم الساحلي لم يحسم حتي الان رحيل اي لاعب خصوصا في ظل عدم حسم موقف النادي من الدوري التونسي حتي الآن بسبب فيروس كورونا 

وأشار إلي وجود علاقة قوية مع النادي الأهلي بشأن التسوية المالية الخاصة باللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي والتي تنتهي بجدولة قيمة انتقال اللاعب إلي الوري التونسي عقب هروبه من القلعة الحمراء ".

وشهدت الساعات الماضية تفاوض قطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، مع وجدي كشريدة لتعويض مركز المدافع الأيمن داخل الفريقين .

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