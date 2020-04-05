ربط كهربائي بين مصر والسودان.. شاكر: لدينا فائض ونصدر للدول المجاورة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إن مصر لها استراتيجية خاصة بالربط الكهربائي مع دول الجوار والعالم كما ان هناك ربط كهربائي مع الأردن وليبيا والسعودية والسودان.





وأضاف وزير الكهرباء والطاقة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياه اليوم المذاع علي قناه الحياه ، أن الجانب السوداني طلب منا أن نمدة بالطاقة الكهربية وبالفعل قمنا بالتواصل معه يوم الجمعة الماضي، قائلا: "عبرنا مراحل مختلفة وتصدير الكهرباء يمثل المرحلة الأولى" .













واوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن هناك مرحلة ثانية تحتاج إلى معدات لزيادة تصدير الطاقة للسودان وعند جلب هذه المعدات نستطيع رفع القدرة الكهربية التي ننقلها إلى السودان ومنها الى دول اخرى .













وتابع محمد شاكر ، أن أفريقيا غنية جدا بالطاقة المتجددة ومصر ستكون طريق ربط افريقيا و اوروبا بالطاقة الكهربائية.









واستطرد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن مصر بها وفرة في الطاقة الكهربية وفي الطاقة المنتجة خلال السنوات الماضية نستطيع من خلالها ان نقوم بتصدير الكهرباء للدول الأخرى .















