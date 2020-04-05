طلاب يرفعون الباسبور المصري فرحا بعودتهم من واشنطن.. شاهد

رفع طلاب مصريون عائدون إلى أرض الوطن، من الولايات المتحدة الأمريكية، الباسبور المصري، داخل مطار واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، فخرا بما بذلته الدولة المصرية من أجل إجلاءهم وعودتهم بسلام إلى مصر.

قالت مصادر مطلعه، إن الطائرة المصرية القادمة من واشنطن ومنتظر أنه خلال ساعات، تصل مطار مرسي علم الدولي، على متنها بين الركاب القادمين نحو 49 طالبا مصريا، ما بين أعمار 15 إلى 17 عاما من حاصلي على منحة التبادل الثقافي الدولي للولايات المتحدة الأمريكية لمدة عام دراسي كامل وتعذر تواجدهم بعد تفاقم الأزمة.

وأضافت أنه تم التنسيق لعودة الطلاب مع وزارة الخارجية برعاية السفير سامح شكري وطاقم الخارجية المصرية والسفارة المصرية بواشنطن، بعد تعليق الطيران لعودتهم إلى أرض الوطن.

وأعرب الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من بين 15-17 عام عن الفخر الشديد بوطنهم والرعاية التي أولتها لهم دولتهم منذ بدء تفاقم الأزمة وحتى صعودهم طائرة مصر الطيران من واشنطن.

ورفع الطلاب جواز السفر المصري في المطار ونشروا قصة إجلائهم الملهمة على مواقع التواصل الاجتماعي معلقين "فخورين بجواز سفرنا الأخضر".

وتصل صباح اليوم، الأحد، ثاني الرحلات الاستثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مدينة واشنطن والتي تم تشغيلها لعودة المصريين العالقين هناك بسبب فيروس كورونا، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل المقبل، ضمن خطة الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.