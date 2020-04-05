اخبار الفن .. اعتزال عادل إمام .. مقتل قصى الخولى .. فنانة شهيرة فى حالة حرجة.. وقرار مفاجئ لـ خطيبة هيثم أحمد زكى

بـ 2 تاتو.. إطلالة جريئة لـ شيما الحاج بفستان منقط.. شاهد
نشرت الفنانة شيما الحاج، صورا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانا أبيض منقطا بالاسود.
انتشرت الساعات القليلة الماضية شائعة اعتزال الفنان عادل امام الدراما التليفزيونية على ان يكون مسلسله "فالنتينو" هو العمل الاخير له.
نشرت المطربة الامريكية أليشيا بييث مور تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن إصابتها ونجلها البالغ من العمر 3 سنوات بفيروس كورونا المستجد "Covid 19"، وذلك قبل أسبوعين حيث وصلت الى حالة حرجة ولكنها استطاعت ان تتعافى حاليا بشكل كبير.
تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان هيثم احمد زكي، وذلك بعد أن أعلن عن خطوبته لفتاة من خارج الوسط الفني تدعى إنجي سلامة وبعد رحيله قررت خطيبته أن تحذف صورتها الشخصية من صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
تداولت عديد من الشائعات منذ قليل حول مقتل الفنان السورى قصى خولى وذلك أثر تعرضه الى حادث مروع وجاءت الانباء المغلوطة تحت عنوان "مقتل قصى خولى قبل قليل بشكل صادم والحزن يعم المدن السورية".
نشرت الاعلامية ريهام سعيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تضمن اول رد نارى لها على ازمتها مع الفنانة ريم البارودى.