اخبار الفن .. اعتزال عادل إمام .. مقتل قصى الخولى .. فنانة شهيرة فى حالة حرجة.. وقرار مفاجئ لـ خطيبة هيثم أحمد زكى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشرت الفنانة شيما الحاج، صورا، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، ظهرت فيها مرتدية فستانا أبيض منقطا بالاسود.





انتشرت الساعات القليلة الماضية شائعة اعتزال الفنان عادل امام الدراما التليفزيونية على ان يكون مسلسله "فالنتينو" هو العمل الاخير له.





نشرت المطربة الامريكية أليشيا بييث مور تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن إصابتها ونجلها البالغ من العمر 3 سنوات بفيروس كورونا المستجد "Covid 19"، وذلك قبل أسبوعين حيث وصلت الى حالة حرجة ولكنها استطاعت ان تتعافى حاليا بشكل كبير.