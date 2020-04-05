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محافظات

المنافذ الإضافية بالمنيا تستعد لاستقبال أصحاب معاشات الفئة الثانية اليوم

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:19 ص
المنافذ الإضافية
المنافذ الإضافية بالمنيا تستعد لإستقبال أصحاب معاشات
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ايمن رياض
أعلنت أمانات حزب مستقبل وطن بجميع مراكز وأقسام محافظة المنيا تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة استعدادها لاستقبال أصحاب المعاشات الذين يمثلون الشريحة الثانية ويتقاضون معاشا من 1000 حتى 2000 جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لمبادرة مع بعض هنقدر ، والتى أطلقها الحزب بالمنيا لمساعدة اصحاب المعاشات وحمايتهم من التعرض لأية إصابات مرضية والحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تجهيز أماكن مناسبة بأفنية المدارس ومراكز الشباب بالتعاون مع منطقة البريد ، والشباب والرياضة ، والتربية والتعليم  لتكون منافذ لصرف المعاشات بعد تطهيرها وتجهيزها من قبل الحزب، وتوفير مجموعات من أعضاء الحزب داخل هذه المنافذ لتسهيل عمليات دخول وخروج المستحقين للصرف.

وفى سمالوط أعلنت أمانة الحزب بإشراف محمد نشات أـمين المركز الانتهاء التام من كافة الاستعدادات اللازمة للبدء في تنظيم صرف معاشات شهر إبريل لمن يتقاضون معاش من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه لمدة ثلاثة  أيام وهى "الأحد والإثنين والثلاثاء" الموافق (5-6-7) من شهر إبريل،من خلال المنافذ التي أعدتها بالتعاون مع هيئة البريد والتعليم ومراكز الشباب ، وفقا لمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها أمانة الحزب بسمالوط للتيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف الرئيسية.

يذكر أن أمانة مستقبل وطن بسمالوط قامت بتجهيز ١٦ منفذا موزعين في مدينة سمالوط وقراها لتخفيف التكدس في منافذ هيئة التأمين وفي مكاتب البريد وتيسيرا على أصحاب المعاشات وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
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