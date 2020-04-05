إبراهيم سعيد: لجنة التخطيط بالأهلي فاشلة.. فيديو

جدير بالذكر أن في الايام الاخيرة من الاسبوع الماضي، حدثت مناوشات كثيرة حول عقود لاعبي الاهلي، فالبعض أعلن انهاء تعاقده مع القلعة الحمراء والبعض الاخر جدد تعاقده.





ورحل شريف اكرامي حارس المرمى واحمد فتحي جناح الفريق واعلن عاشور اعتزاله مع نهاية الموسم ونهاية عقدة مع الاهلي، وجدد الثنائي وليد سليمان، وسعد سمير.