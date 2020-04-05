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رياضة

إبراهيم سعيد: لجنة التخطيط بالأهلي فاشلة.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 12:51 ص
ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد
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عمرو ابوبكر
هاجم إبراهيم سعيد٬ لاعب الأهلى والزمالك السابق٬ لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء متهما إياها بالفشل لعدم تعاملها مع أحمد فتحي فى تجديد عقده بشكل إحترافي.

وقال سعيد فى حديثه مع برنامج "البريمو"٬ مع الإعلامي محمد فاروق٬ المذاع على قناة "Ten": "يجب رحيل لجنة التخطيط بعد فشلها خلال الفترة الأخيرة٬ رحيل أحمد فتحي سيشكل إزعاج لخطة الأهلى فى الفترة المقبلة".

وأضاف: "لن يرحل أى لاعب من النادي الأهلى إلا بعد موافقة رينيه فايلر فهو يتحكم فى كل الأمور داخل الفريق ويريد إحكام سيطرته".

جدير بالذكر أن في الايام الاخيرة من الاسبوع الماضي، حدثت مناوشات كثيرة حول عقود لاعبي الاهلي، فالبعض أعلن انهاء تعاقده مع القلعة الحمراء والبعض الاخر جدد تعاقده. 

ورحل شريف اكرامي حارس المرمى واحمد فتحي جناح الفريق واعلن عاشور اعتزاله مع نهاية الموسم ونهاية عقدة مع الاهلي، وجدد الثنائي وليد سليمان، وسعد سمير. 

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