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السياحة في زمن كورونا.. جولة افتراضية داخل مقبرة حفيدة الملك خوفو.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:08 ص
مقبرة حفيدة الملك
مقبرة حفيدة الملك خوفو
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفي وزيرى رئيس المجلس الأعلى للآثار، إن وزير السياحة صرح بأنه يجب علينا أن نخاطب العالم في الخارج والداخل برسالة مهمة جدا تقول "ابقي في منزلك ابقي في امان واكتشف مصر".


وأضاف مصطفي وزيرى خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم المذاع علي قناه الحياه: أننا لجأنا إلى استخدام الواقع الافتراضي في تصوير مقبرة حفيدة الملك خوفو وقلنا " عيش جوا مصر من بيتك". 


وأوضح رئيس المجلس الأعلي للآثار، أن اليوم كان هناك اجتماع حددنا خلاله المقابر التي سنقوم بتصويرها بخاصية الواقع الافتراضى .


وتابع مصطفى وزيرى، أن كل يوم الساعة 7 بتوقيت القاهرة سيتم تحميل الفيديوهات لكل مقبرة على حدة على يوتيوب وانستجرام وتويتر.


واستطرد رئيس المجلس الأعلي للآثار، أن الفيديوهات تحتوى على شرح مبسط لتاريخ مصر، وهذه الفكرة جاءت الينا لتغير الجو العام الذي ساد على العالم بسبب فيروس كورونا.
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