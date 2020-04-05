أشرف صبحي: حققنا 700 مليون جنيه من الاستثمار الرياضي .. وندعم الجامعة الرياضية

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تدعم بشده الاستثمار الرياضي في مصر خاصة وإن كان من الكيانات الاقتصادية الكبيرة.





وأضاف أشرف صبحي في تصريحات لـ قناة " أون تايم سبورت " أن العالم يصرف سنويا ما يقارب 87 مليون دولار في مجال الاستثمار الرياضي.





وأشار إلى أن استضافة الأحداث الرياضة الكبرى أمر هام ويضيف الكثير لمجال الرياضة في مصر.





وتابع أشرف صبحي أن الوزارة تدعم فكرة إقامة أول جامعة رياضية في مصر وفق ما أعلنه انسي ساويرس رجل الأعمال من أجل تطوير المجال الرياضي في مصر على الجانب العلمي والعملي.





وأوضح أن الوزارة منذ قررت فتح المجال أمام القطاع الخاص من أجل الاستثمار الرياضي تقدمت الكثير من الشركات لهذا الأمر، وهو ما حقق أرباحا فاقت الـ 700 مليون جنيه.





وتابع اشرف صبحي أن فترة توقف النشاط الرياضي نظرا لتفشي فيروس كورونا هي الأنسب من أجل دراسة المشروعات الهامة وتنفيذها في المستقبل.



