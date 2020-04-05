عودة التيار الكهربائي لـ قرى ملوي وديرمواس بـ المنيا

عاد التيار الكهربائي الي المنطقة الصناعية وبعض قري ملوي وديرمواس بعد انقطاع دام 45 دقيقه، بعد حدوث انفجار كبير بقرية تونا الجبل.





من جانبها اعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب المنيا ان سبب صوت الإنفجار الذي حدث في تونا الجبل بغرب مدينة ملوي ناتج عن إنهيار breakdown لمحول التيار الخاص بمحول القدرة رقم ٥ بقدرة ١٢٥ ميجا فولت أمبير جهد 220/66 كيلو فولت بمحطة غرب ملوي





وأدي ذلك إلي إنقطاع التيار عن المحطات الأدني التي يتم تغذيتها من المحطة وقد تسبب ذلك في إنقطاع التيار عن قري مركز ملوي وجزء من مدينة ملوي ومدينة ديرمواس وابو قرقاص والمنطقة الصناعية بمدينة المنيا من الساعة ٨:٤٢ إلى ٩:١٥ مساء، وتم عوده التيار الكهربائي وعادت الحياة الي طبيعتها مع قيام الاجهزة الامنية والتنفيذية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق حظر التجوال.



