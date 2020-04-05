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توك شو

برلماني لـ المواطنين: الجلوس في البيت أفضل من تركيب جهاز تنفس صناعي

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:15 ص
جهاز تنفس صناعي
جهاز تنفس صناعي
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب، إن الحظر الجزئى كان له مردود إيجابى كبير فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، محذرًا من تطبيق الحظر الشامل، لأن تبعاته مدمرة على الاقتصاد المصرى"، مشيرًا إلى أن هناك مواطنين لم يستوعبوا إلى الآن قرارات الدولة والحكومة وخطورة المرحلة التى تشهدها مصر والعالم كافة، وهناك مسئولون كثر أيضًا ليسوا مدركين أيضًا ويعملون كما لو كانوا موظفين.

 وأضاف "نجم"، خلال حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تداعيات الحظر الشامل خطيرة جدًا على الاقتصاد والدولة المصرية وستنعكس على المواطن المصرى الذى لا يلتزم الآن بالحظر الجزئى، وتابع:" أقول للمواطن المصرى لو فضل الشعب على عدم الوعى ..أقعد فى بيتك النهاردة بدل ما تقعد فى المستشفى ويتركب ليك جهاز تنفس صناعى".

وأشار النائب البرلمانى، إلى أن الهدف من الإجراءات التى اتخذتها الدولة إحداث خلخلة للتجمعات، لافتًا إلى أن هناك جهات كثيرة لم تطبق تعليمات رئيس مجلس الوزراء فى إطار مواجهة فيروس كورونا، مطالبًا الجميع بتحمل المسئولية تجاه مصر الآن.

واستطرد محروس، قائلًا: "لابد من صدور قرار ينص على وقف عمل الموظفات.. أقعدها علشان أخفف الأعداد الموجودة فى العمل".

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