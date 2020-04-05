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اقتصاد

محمود محي الدين يتوقع تراجع معدلات النمو لـ2.5%..اعرف التفاصيل

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:51 ص
محمود محي الدين
محمود محي الدين
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آية الجارحي

قال الدكتور محمود محى الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة نائب رئيس مجموعة البنك الدولي السابق، إنه من الصعوبة بناء افتراضات غير واقعية لمعدلات النمو الاقتصادي في مصر، موضحا أن معدل النمو مرشح للتراجع إلى النصف على الأقل مسجلة 2.5% إذ كانت التقديرات الأولية 5%.


جاء ذلك خلال تصريحات له علي هامش فعاليات ندوة "الاستعداد للواقع الجديد"، التي أطلقها المركز المصري للدراسات الاقتصادية  علي شبكة الانترنت لعرض رؤيته لتغيرات الاقتصاد والنظام العالمى في عالم ما بعد كورونا، بحضور عدد كبير من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد والإعلام.



وأشار إلى أن هذا الأمر الأوان سابق على إعلان مرحلة الركود في الاقتصاد العالمى، مشددا على أهمية التركيز بشكل جدى على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الاهتمام بالرعاية الصحية، والتعليم، ومكافحة الفقر، وهى أكثر الدروس المستفادة من الأزمة، مطالبا الحكومة المصرية بوضع أولوية للتأمين الصحى الشامل وتطبيقه في جميع المحافظات وليس على سبيل التجريب.

 

وقال إن دعم القطاع الصحى في مصر لا يجب أن يقل عن 1.5% من الدخل القومى، وهو ما يعنى حاجتنا لنحو 50 – 70 مليار جنيه إضافية للإنفاق على القطاع، داعيا لمراجعة أولويات الموازنة العامة، حيث يجب إيجاد منظومة جديدة تماما للإنفاق العام بأولويات جديدة تأخذ فيها الدولة دورا أكبر في مجالات الرعاية الصحية والتعليم وتوطين الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية دون ان تزاحم القطاع الخاص والقطاع العائلى.

 

وأكد أن قطاع التعليم سيشهد تغييرات جوهرية نتيجة الأزمة، حيث سيكون التوجه نحو التعليم عن بعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن موضوع التابلت في مصر جاء "ضربة حظ" في مواجهة الأزمة، لأنه يوفر الأجهزة المطلوبة لهذا النوع الجديد من التعليم. 


ووصف الأزمة بأنها صحية اجتماعية اقتصادية، لن يستفيد منها أحد، فالجميع متضرر، ولكن هناك فرص أمام مصر تتمثل في الاستثمار في الصحة والتعليم وجعلهم أولوية، والاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية والمواصلات العامة، والاستثمار في التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعى وتوطين هذه الصناعة، ودعا إلى ربط كافة الوحدات الصحية في جميع القرى بالتكنولوجيا وتعيين أطباء أكفاء، وتوطين التنمية لا مركزيا، فما يميز دولة عن أخرى هو أن يكون في كل قرية أو مدينة صغيرة قدرات تلبى الحد الأدنى من الأمور الحياتية.

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