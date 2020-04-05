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رياضة

أحمد حسن: الأهلي سبب تعثر التجديد لـ أحمد فتحي.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:50 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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حسن العمدة
قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، إن إدارة النادي الأهلي وخاصة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، لم تتعامل باحترافية في طريقة التجديد للرباعي الكبار وخاصة الرباعي الكبار.

وأكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إدارة الأهلي كان يجب عليها حسم المفاوضات مع فتحي مبكرا وكان لا بد عدم الانتظار لفتح ملف تجديده مع باقي اللاعبين"

وأوضح: "هناك بعض الأولويات، ومع احترامي لحسام عاشور وشريف إكرامي، الأهلي لا يحتاج لهم فكان من الممكن تأخير المفاوضات معهم حتى نهاية الموسم ومفاوضة وليد سليمان وأحمد فتحي مبكرا"

وتابع: "هذه إدارة الأهلي على مدار العصور، وهما اتبعوا معايا نفس الطريقة، ولكن هذه غير احترافية ويجب تغييرها"
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