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فن

محمد جمعة: أشارك فى البرنس كضيف شرف

الأحد 05/أبريل/2020 - 04:09 ص
محمد جمعة
محمد جمعة
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محمد نحلة

كشف الفنان محمد جمعة لـ"صدى البلد"، عن أعماله القادمة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من مسلسل "مملكة ابليس" الذي عرض مؤخرا عبر أحد المنصات الإلكترونية.


وقال "جمعة" إنه يصور مسلسل "هجمة مرتدة"، ويشارك كضيف شرف في مسلسلي "البرنس"، و"فرصة تانية".


وعن أحدث أعماله "بيضة ذهب"، قال إنه سيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية قبل بدء شهر رمضان.


مسلسل مملكة إبليس يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية. 


المسلسل تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.



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