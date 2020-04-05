اكتشاف 100 محمد صلاح .. ساويرس يعلن عن إنشاء أول جامعة رياضية في مصر

أكد رجل الأعمال أنسي ساويرس أن هناك العديد من المشروعات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة من أجل دعم المجال الرياضي في مصر، مشيرا إلى أن هناك توجه نحو استضافة العديد من نجوم الرياضة مثل عماد متعب أحمد حسام ميدو وفايلر من أجل تقديم التوعية للشعب المصري حول فيروس كورونا المستجد.





وأضاف انسي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه سيتم بناء مجمع للأنشطة الرياضية على مستوى عال من أجل إحياء فكرة اكتشاف المواهب الرياضية منذ سن صغيرة "7 سنوات".





وتابع أن اكتشاف المواهب الرياضية مبكرا يعطيها فرصة كبيرة من أجل التطوير والتألق والوصول لمستوى عالمي مع بلوغ سن الشباب.





وأوضح أنه سيتم بناء أول جامعة رياضية في مصر بمدينة 6 أكتوبر من أجل الاهتمام بالجانب التعليمي في مصر للعمل على تطوير العقلية الرياضية في مصر.





وأردف أنه سيتم أيضا تكوين فرق من الأطفال من عمر 7 لـ 17 سنة لاكتشاف المتميزين ومنحهم فرصة الاحتراف في الخارج منذ سن صغيرة.



