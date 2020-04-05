لاعب الزمالك السابق يوضح الفارق بين إيهاب جلال وميدو.. فيديو

قال صلاح ريكو، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي مصر المقاصة، إن المدربين، أحمد حسام ميدو وإيهاب جلال، يتشابهان في تقديم كرة قدم جميلة.





وأضاف صلاح ريكو، خلال برنامج «الماتش» ، الذى يقدمه الإعلامي هانى حتحوت على قناة «صدي البلد»، إن أحمد حسام ميدو، يملك امكانيات فنية كبيرة جدا، ويريد أن يشرك جميع اللاعبين، أما إيهاب جلال فيحب الكرة ، والجميع كان ينتظر التدريب تحت قيادته.





وأشار صلاح ريكو، إلى أن أحمد حسام ميدو وإيهاب جلال، يتشابهان في تقديم كرة قدم جميلة.





وانضم صلاح ريكو لنادي مصر المقاصة فى 2018 قادما من نادي الزمالك .





ويحتل مصر المقاصة المركز السابع عشر في الدوري برصيد 14 نقطة .



