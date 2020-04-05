رئيس قسم الأمراض الصدرية بـ قصر العيني: عودة الإصابة لمتعافي كورونا ضعيفة جدا.. فيديو

قال الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، إن تخطي حاجز 1000 مصاب بفيروس كورونا يعني أن هناك تسارعا في انتشار الفيروس، وهذا يعني أننا بدأنا الدخول في مراحل يمكن أن تكون خطرا بعد ذلك .









وأضاف السيد سالم خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن قرار منع الاختلاط ساعد على عدم زيادة الحالات وهناك العديد من الدول لم تفعل هذا الإجراء مثل إيطاليا وإسبانيا ونتج عنه الزيادة في أعداد الإصابات.









وأوضح السيد سالم ، أن الفيروسات السابقة مثل سارس وكورونا الجديد أو كورونا المستجد تكون على مراحل وأجزاء وتخرج عند حدوث عملية التنفس العادي ولا تصيب أي شخص إلا إذا خرجت مندفعة من المصاب تجاه الشخص السليم.









وتابع أن هناك فارق بين فيروس يتطاير في الجو واخر عالق، مشيرا إلى أن فيروس كورونا لا يظل عالق في الجو.









واستطرد ان فيروس كورونا ينتقل عن طريق تناثر الرذاذ كما أن عودة اصابة متعافي كورونا مرة اخرى ضعيفة جدا .