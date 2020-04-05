AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

طبيبة مصرية قادمة من لندن: نتلقى أفضل معاملة بالحجر الصحي.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أثنت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس ادارة جمعية نهوض وتنمية المرأة والمتواجدة بالحجر الصحي، على المعاملة  اللائقة  من الأطقم الطبية والمسؤلين، بعد عودتها برفقة 27 مصري عالق قادمين من لندن.

وتابعت إيمان بيبرس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور": "هناك مواعيد محددة لهم فى الإفطار والغداء والعشاء وجبات محترمة ولائقة، عبر عمال لا يلتقون معهم ويتركوها على الباب كما أنهم يرتدون كمامات.
 
وأشارت إلى أنهم يقيمون في فنادق فاخرة ويتلقون أفضل خدمة على كافة المستويات، مضيفة: "علمنا أن إقامتنا في الفنادق على نفقة الدولة ولن يدفع احد مليم".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع  الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، تصل إلى 1070 مصابا.




وجاء البيان  كالتالي:-

الحالات الجديدة:  85


الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 306


الوفيات الجديدة: 5


عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 241


إجمالي الوفيات: 71


إجمالي أعداد المصابين: 1070
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف علي استعدادات وزارة الصحة لتجهيز مستسفي النجيلة لاستقبال العائدين من الصين

الصين تسجل 2666 وفاة و77779 إصابة بـ كورونا.. الفيروس القاتل يدخل الكوريت والبحرين وسلطنة عمان.. والصحة العالمية تحذر من وباء عالمي مع انتشار كوفيد ـ19.. الصحف السعودية اليوم

52 حالة وفاة جديدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين

إصابة جندي أمريكي في كوريا الجنوبية بـ فيروس كورونا

أرقام صادمة.. كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا

باستثناء حالتين.. طبيب بالحجر الصحى في مطروح: جميع الحالات مستقرة وتتماثل للشفاء.. فيديو

ترشيحاتنا

رسالة مؤثرة من منة فضالي لجمهورها: وحيدة حتى الموت

للإهمال.. تحرك برلماني عاجل بعد نقل جثمان متوفي بـ كورونا في ربع نقل

بعد إصابة 15 بـ كورونا.. نتائج تحاليل مرضى معهد الأورام وموعد عودته للعمل

كارثة صحية.. تكدس الجثث في الطرقات بمراكز الموتى في نيويورك

الصحة: 1070 مصابا و 71 حالة وفاة بفيروس كورونا

ظهور حالة كورونا لطبيب بمستشفى الدمرداش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرطة الهندية تعتدي بوحشية على شاب يمني ووالده لخرق حظر التجوال.. فيديو

عشان الحظر.. تعرفى على أهم البدائل لمنتجات الألبان فى المنزل

أوف شولدر ونظارة.. دارين حداد تبهر متابعيها بإطلالة كاجوال من المنزل