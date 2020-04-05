طبيبة مصرية قادمة من لندن: نتلقى أفضل معاملة بالحجر الصحي.. فيديو

أثنت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس مجلس ادارة جمعية نهوض وتنمية المرأة والمتواجدة بالحجر الصحي، على المعاملة اللائقة من الأطقم الطبية والمسؤلين، بعد عودتها برفقة 27 مصري عالق قادمين من لندن.





وتابعت إيمان بيبرس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر قناة "المحور": "هناك مواعيد محددة لهم فى الإفطار والغداء والعشاء وجبات محترمة ولائقة، عبر عمال لا يلتقون معهم ويتركوها على الباب كما أنهم يرتدون كمامات.

وأشارت إلى أنهم يقيمون في فنادق فاخرة ويتلقون أفضل خدمة على كافة المستويات، مضيفة: "علمنا أن إقامتنا في الفنادق على نفقة الدولة ولن يدفع احد مليم".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، ارتفاع الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، تصل إلى 1070 مصابا.

















وجاء البيان كالتالي:-





الحالات الجديدة: 85









الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية: 306









الوفيات الجديدة: 5









عدد حالات الشفاء (الخروج حتى الآن): 241









إجمالي الوفيات: 71









إجمالي أعداد المصابين: 1070