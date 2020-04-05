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رياضة

أحمد حسن : خفضت عقدي مع الزمالك بعد توقف الكرة في 2011.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:31 ص
أحمد حسن
أحمد حسن
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حسن العمدة
قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، إنه قام بتخفيض عقده مع نادي الزمالك والتنازل عن نسبة من مستحقاته المالية خلال تعليق النشاط الرياضي في 2011.

وأكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك من استجاب وبعض اللاعبين لم يستجب. 

وتابع: "الموضوع يرجع إلى اللاعب نفسه أو المدرب نفسه وتكون هذه المسألة غير إجبارية وخاصة اللاعبين الذين يحصلون على الرواتب الكبيرة"

لعب أحمد حسن في الدوري المصري 25 مباراة بقميص الزمالك وسجل 10 أهداف، وفي كأس مصر لعب 5 مباريات وسجل هدفين.

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