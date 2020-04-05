أحمد حسن : خفضت عقدي مع الزمالك بعد توقف الكرة في 2011.. فيديو

قال الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، إنه قام بتخفيض عقده مع نادي الزمالك والتنازل عن نسبة من مستحقاته المالية خلال تعليق النشاط الرياضي في 2011.





وأكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هناك من استجاب وبعض اللاعبين لم يستجب.





وتابع: "الموضوع يرجع إلى اللاعب نفسه أو المدرب نفسه وتكون هذه المسألة غير إجبارية وخاصة اللاعبين الذين يحصلون على الرواتب الكبيرة"



