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رياضة

أحمد حسن: الشناوي مش هيسيب مليم لـ بيراميدز.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 03:57 ص
أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
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حسن العمدة
توقع الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الكرة المصرية سابقا، عدم قبول بعض لاعبي بيراميدز تخفيض قيمة عقودهم، ورحيل حارسه بعد التعاقد مع شريف إكرامي.

وأكد أحمد حسن في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أحمد الشناوي لو بيراميدز قاله هتمشي أو خفض عقده فإنه سيطلب الرحيل، ولن يترك مليم لمسئولي نادي بيراميدز وسيطالبت بمستحقاته كاملة قبل الرحيل".

وتابع: "بيراميدز تعاقد مع شريف إكرامي دون دراسة الموقف بالشكل الجيد والشكل الأمثل، فالنادي يمتلك 3 حرس كبار وهم أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور".

وأتم: "دعدور من أفضل الحراس داخل مصر لكنه مظلوم بسبب تواجده مع الشناوي والمهدي سليمان".
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