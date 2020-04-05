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فن

بعد طرحها بساعات.. الأغنية الدعائية لمسلسل البرنس تقترب من ربع مليون مشاهدة

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:02 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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محمد نحلة

اقترب أغنية "برنس من يومك" لـ رضا البحراوي من الربع مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها على القناة الرسمية للفنان محمد رمضان بـ"يوتيوب".


وطرح محمد رمضان أغنية "برنس من يومك"، منذ قليل، على قناته الرسمية عبر "يوتيوب"، وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس".


مسلسل البرنس، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار شعبي.


وقرّر محمد رمضان، التبرع بـ 2 مليون جنيه، لصالح صندوق تحيا مصر، للمساعدة فى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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