لهذا السبب.. إبراهيم فايق يحذر من منح لقب الدوري لـ الأهلي.. فيديو

حذر الإعلامي إبراهيم فايق من منح النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز بسبب توقف النشاط الكروي عقب انتشار فيروس كورونا.





وأضاف إبراهيم فايق خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن رئيس الاتحاد الأوروبي حذر الاتحادات من إعلان إنهاء البطولات وتتويج إحدى الفرق دون استكمال البطولة معلقا: رئيس يويفا أكد أن إنهاء الدوري سيمنع الأندية من المشاركة الأوروبية.





وأكد إبراهيم فايق أن بلجيكا تجاهد للحفاظ على مقاعد أنديتها في بطولتي أوروبا.





وطالب إبراهيم فايق بضرورة انعقاد جلسة طارئة للجنة الخماسية وأندية الدوري الممتاز لوضع خطة مثالية للخروج من تلك الأزمة وعدم تتويج الأهلي دون استكمال الدوري.