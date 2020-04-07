AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لهذا السبب.. إبراهيم فايق يحذر من منح لقب الدوري لـ الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 07/أبريل/2020 - 04:16 م
صدى البلد
Advertisements
حسام الحارتي
حذر الإعلامي إبراهيم فايق من منح النادي الأهلي لقب الدوري الممتاز بسبب توقف النشاط الكروي عقب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف إبراهيم فايق خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس 2"، أن رئيس الاتحاد الأوروبي حذر الاتحادات من إعلان إنهاء البطولات وتتويج إحدى الفرق دون استكمال البطولة معلقا: رئيس يويفا أكد أن إنهاء الدوري سيمنع الأندية من المشاركة الأوروبية.

وأكد إبراهيم فايق أن بلجيكا تجاهد للحفاظ على مقاعد أنديتها في بطولتي أوروبا.

وطالب إبراهيم فايق بضرورة انعقاد جلسة طارئة للجنة الخماسية وأندية الدوري الممتاز لوضع خطة مثالية للخروج من تلك الأزمة وعدم تتويج الأهلي دون استكمال الدوري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مفاجأة بشأن العدد الجديد للجمعية العومية لـ اتحاد الكرة.. تفاصيل

الاستقالة والتشكيل .. مفاجآت بالجملة فى لائحة اتحاد الكرة .. تفاصيل مثيرة

تعرف على تشكيل مجلس اتحاد الكرة المقبل

بند النزاهة يهدد ببطلان انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن بند الـ 8 سنوات

إبراهيم فايق يحرج لاعبي الدوري المصري ويقدم مقترحا لاستئناف الموسم الحالي

ترشيحاتنا

وزير الدفاع: المصريون وقفوا بشكل مشرف بجانب جيشهم العظيم لتخطي أزمة كورونا

بعد أحمد فتحي.. خليفة محمد صلاح يشعل الصراع بين الأهلي وبيراميدز

بعد ساعات من نقله للعناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية لرئيس الوزراء البريطاني

الرئيس السيسي : لا داعي للفزع.. وأطلب من الشعب عدم التعامل بلامبالاة

قرار جديد لـ البنك المركزى يدخل السعادة على المتعاملين مع القطاع المصرفي

معركة دامية قبل الحظر.. تفاصيل مقتل شيطان وحواكة في الجيزة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد حفل زفاف بالكاجوال.. ثنائي يتحدى فيروس كورونا

بالأبيض الجذاب .. ريهام أيمن تشعل السوشيال ميديا من أحدث جلسة تصوير

وفاة سيدة حامل مصابة بفيروس كورونا أثناء الولادة.. وطفلها ينجو بمعجزة