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اقتصاد

ماذا حدث لـ أسعار الذهب بعد غلق المحلات 48 ساعة؟

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:01 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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مايكل عياد
أغلقت محلات الصاغة إلتزاما بقرار الحظر خلال يومي الجمعة والسبت، والمطبق على جميع محلات مصر، وبناء على ذلك استقرت أسعار الذهب علي مدار يومين بدون أي تغيير وحتي مستهل تعاملات اليوم الأحد، ليسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارًا نحو 699 جنيه بخلاف المصنعية.


وسجّل أعلي سعر للجرام الواحد من عيار 24 الأغلي فئة نحو 799 جنيهًا كما هو منذ الجمعة الماضية وحتي اليوم كأعلي سعر له بمحال الصاغة، وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 599 جنيهًا خلال يومي الجمعة والسبت كما هو لدي محال الصاغة بخلاف قيمة المصنعية.


ووصل سعر الجرام الواحد من عيار14 الأدنى فئة لنحو 466 جنيهًا بمحال الصاغة خلال يومي الجمعة والسبت، بينما وصل سعر الجنيه الذهب نحو 5592 جنيهًا و أوقية الذهب بـ 24.844 ألف جنيه و كيلو الذهب بـ 798.9 ألف جنيه.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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