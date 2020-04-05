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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 5-4-2020

الأحد 05/أبريل/2020 - 08:18 ص
أسعار الذهب في السعودية
أسعار الذهب في السعودية اليوم
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أحمد علام
ارتفعت  أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال تعاملات اليوم، الأحد، 5-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 171.74ريال سعودي بعد أن كان يسجل نحو 170,91 ريال سعودي.  

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

سعر الذهب في السعودية:

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (196.27ريال سعودي) أي ما يعادل (52.81دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (179.91ريال سعودي) أي ما يعادل (47,83دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (171.74ريال سعودي) أي ما يعادل (45.66دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (147.20 ريال سعودي) أي ما يعادل (39,14دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (114.49  ريال سعودي) أي ما يعادل (30.44دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (98.13  ريال سعودي) أي ما يعادل (26.09 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,104  ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,623 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,374  ريال سعودي) أي ما يعادل (365.27دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (196,266  ريال سعودي) أي ما يعادل (52,180 دولار أمريكي)

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