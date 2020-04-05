عماد متعب يعاتب جماهير الأهلي برسالة حزينة





وأكد عماد متعب في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أنه طوال فترة انضمامه لـ الأهلي لمدة 23 عاما لم يقصر في بذل الجهد من أجل خدمه النادي والفريق، مشيرا إلى أن رحيله للاحتراف في التعاون السعودي كان برغبة من النادي.





وأضاف عماد متعب أنه يعتذر للجماهير عن أخطائه طوال مسيرته مع الفريق، قائلا إن الهجوم أحزنه كثيرا.





أما عن عمله في مبادرة " ZED " فأكد أن هدفه هو صنع جيل جديد من اللاعبين على مستوى فكري مميز أمثال محمد صلاح نجم ليفربول





وأعلن الإعلامي سيف زاهر أن عماد متعب ضحى بالكثير من الأموال من أجل إضافة شرط لعقده ينص على رحيله عن عمله حال تلقي عرض من النادي الأهلي للعمل بالمجال التدريبي أو الإداري.

أعرب عماد متعب لاعب الأهلي والمنتخب السابق عن حزنه من جماهير النادي عقب الهجوم عليه خلال الفترة الماضية؛ نظرا لـ تصريحاته التي أسيء تفسيرها.