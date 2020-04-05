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تكنولوجيا

اغتنم الفرصة.. Galaxy Note9 بـ4400 جنيه

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:58 ص
Samsung Galaxy Note9
Samsung Galaxy Note9
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كريم جمال
يبحص دومًا محبو هواتف أندرويد عن أفضل وأقوي جهاز ممكن للقيام بالعمليات اليومية بإقتدار، و هنا يكون الخيار الأول نحو فئة الـ NOTE المميزة التي توفر لك مكتبًا متنقلًا في جيبك، إلا أن أحد أبرز عيوبها هو سعرها الباهظ الذى يدفع الكثيرين للبحث عن إصدارات أخرى أقل سعرًا.

وبحسب موقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف Samsung Galaxy Note9 سعة 128 جيجابايت، مقابل سعر 285 دولارا بدلًا من السعر القديم البالغ 900 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 4400 جنيه مصري.

يذكر أن Samsung Galaxy Note9 ظهر رسميًا فى أغسطس 2018، ويقدم الهاتف أداء جيد مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف بشاشة كبيرة وقلم لأداء كل المهام التى تحتاجها فى العمل.

ويأتى Galaxy Note9 بشاشة كبيرة قياس 6.4 بوصة من نوع "super amoled"، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، وطريقة حماية قوية ضد الصدمات Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة لمقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.
وزودت سامسونج Galaxy Note9 الهاتف بمعالجات ثمانية الأنوية من نوعى Snapdragon 845 من كوالكوم، وExynos 9810 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 6 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت.

ويحتوي Note9 على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل Dual Pixel مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين، بشكل يشابه أجهزة شركة جوجل.

وبالطبع يتطلب هاتف بهذه القوة بطارية عملاقة، وهي بسعة بطارية 4000 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Quick Charge 2.0 مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف جنبًا إلى جنب مع منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس ومكبر صوت من نوع ستيريو، ومساعد سامسونج الشهير Bixby 2.0.

ويأتي الهاتف بعدة ألوان هي الأسود والوردي والأزرق والذهبي، ويمكنك شراؤه من عبر هذا الرابط.
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