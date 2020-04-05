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سيارات

15 فرقا بين السيارة المانيوال والأوتوماتيك

الأحد 05/أبريل/2020 - 07:09 ص
صدى البلد
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أماني نوار

مع انتشار السيارات الأوتوماتيك  تكثر التساؤلات حولها  الفرق بينها وبين السيارات المانيوال خاصة للمبتدئين أو المقبلين على  شراء سيارة جديدة.


وفيما يلي نستعرض الفرق بينهما:

 

1-      صيانة السيارة المانيول أسهل من الاوتوماتيك

2-      سعر السيارة الاوتوماتيك أعلى

3-      المانيول غير مهيأ في الطرق الصعبة على عكس الاوتوماتيك

4-      السيارة المانيوال وزنها أخف على الطريق على عكس الاوتوماتيك

5-      يمكنك إصلاح السيارة المانيوال بنفسك على عكس الاوتوماتيك

6-      السيارة المانيوال سهلة التحكم  سواء كانت رياضية ام لا

7-      الفتيس المانيوال أكثر أمانا من الاوتوماتيك

8-      السيارة المانيوال أسرع على الطريق

9-      عمر المحرك في السيارة المانيوال أطول من الأتوماتيك

10-  السيارة  الاوتوماتيك افضل في الزحمة

11-  سيارات السباقات مثل فيرارى تتوفر معظم سيارتها بفئتين مانيوال ونصف أوتوماتيك.

12-   تصليح السيارة الاوتوماتيك أغلى

13-  علبة التروس في السيارة الاوتوماتيك معقدة وملكفة جدا ولا يوجد أي ميزة فيها سوى سهولة القيادة

14-  السيارة المانيوال تحتاج وقود أقل

15-  السيارة الأوتوماتيك رغم أنها الأنسب لزحام القاهرة إلا أنه عليك تحمل مشكلاتها.

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