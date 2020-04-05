15 فرقا بين السيارة المانيوال والأوتوماتيك

مع انتشار السيارات الأوتوماتيك تكثر التساؤلات حولها الفرق بينها وبين السيارات المانيوال خاصة للمبتدئين أو المقبلين على شراء سيارة جديدة.





وفيما يلي نستعرض الفرق بينهما:

1- صيانة السيارة المانيول أسهل من الاوتوماتيك

2- سعر السيارة الاوتوماتيك أعلى

3- المانيول غير مهيأ في الطرق الصعبة على عكس الاوتوماتيك

4- السيارة المانيوال وزنها أخف على الطريق على عكس الاوتوماتيك

5- يمكنك إصلاح السيارة المانيوال بنفسك على عكس الاوتوماتيك

6- السيارة المانيوال سهلة التحكم سواء كانت رياضية ام لا

7- الفتيس المانيوال أكثر أمانا من الاوتوماتيك

8- السيارة المانيوال أسرع على الطريق

9- عمر المحرك في السيارة المانيوال أطول من الأتوماتيك

10- السيارة الاوتوماتيك افضل في الزحمة

11- سيارات السباقات مثل فيرارى تتوفر معظم سيارتها بفئتين مانيوال ونصف أوتوماتيك.

12- تصليح السيارة الاوتوماتيك أغلى

13- علبة التروس في السيارة الاوتوماتيك معقدة وملكفة جدا ولا يوجد أي ميزة فيها سوى سهولة القيادة

14- السيارة المانيوال تحتاج وقود أقل

15- السيارة الأوتوماتيك رغم أنها الأنسب لزحام القاهرة إلا أنه عليك تحمل مشكلاتها.