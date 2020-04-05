15 فرقا بين السيارة المانيوال والأوتوماتيك

مع انتشار السيارات الأوتوماتيك تكثر التساؤلات حولها الفرق بينها وبين السيارات المانيوال خاصة للمبتدئين أو المقبلين على شراء سيارة جديدة.
وفيما يلي نستعرض الفرق بينهما:
1-
صيانة السيارة المانيول أسهل من الاوتوماتيك
2-
سعر السيارة الاوتوماتيك أعلى
3-
المانيول غير مهيأ في الطرق الصعبة على عكس الاوتوماتيك
4-
السيارة المانيوال وزنها أخف على الطريق على عكس
الاوتوماتيك
5-
يمكنك إصلاح السيارة المانيوال بنفسك على عكس
الاوتوماتيك
6-
السيارة المانيوال سهلة التحكم سواء كانت رياضية ام لا
7-
الفتيس المانيوال أكثر أمانا من الاوتوماتيك
8-
السيارة المانيوال أسرع على الطريق
9-
عمر المحرك في السيارة المانيوال أطول من الأتوماتيك
10- السيارة
الاوتوماتيك افضل في الزحمة
11- سيارات
السباقات مثل فيرارى تتوفر معظم سيارتها بفئتين مانيوال ونصف أوتوماتيك.
12-
تصليح السيارة الاوتوماتيك أغلى
13- علبة التروس في السيارة الاوتوماتيك معقدة
وملكفة جدا ولا يوجد أي ميزة فيها سوى سهولة القيادة
14- السيارة المانيوال تحتاج وقود أقل
15- السيارة
الأوتوماتيك رغم أنها الأنسب لزحام القاهرة إلا أنه عليك تحمل مشكلاتها.