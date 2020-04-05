قرارات هامة خاصة بالسلع التموينية لشهر أبريل ومنتجات جديدة.. اعرف التفاصيل.. فيديو

قال أحمد الزايد، عضو مجلس إدارة " الشركة المصرية لتجارة الجملة" بوزارة التموين، كثفت عملها فور إصدار وزير التموين تعليماته للشركات التى تصرف السلع التموينية للبقالين التمويين الذين يقومون بالصرف للمواطنين فى منافذ بيع السلع التموينية.





ولفت إلى ان تجار الجملة للمنتجات التموينية يعملون يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وحتى 7 مساء على مدار الشهر.





وأضاف أحمد الزايد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن مصر لديها رصيد آمن تمامًا من كافة السلع الاستراتيجية والضرورية، مشيرًا إلى أن المخزون كان يتراوح مابين 3 و أشهر، وتعمل الشركات التى تورد السلع التموينية على تعظيم المخزون من خلال تقديم طلبيات أكبر.





وأوضح أن المخزون سيصل إلى 6 اشهر، بينما سلع السكر والقمح المخزون الخاص بهم سيصل إلى 10 أشهر، مضيفًا أن توفير المطهرات فى منافذ البيع للسلع التموينية يتم بداية من الشهر الجارى فى كافة المنافذ.





وتابع أنه تم طرح كولونيا 55555 والتى تحتوى على الكحول الايثيلى لاستخدامها فى العقيم، مؤكدًا أنها موجودة فى منافذ بيع السلع التموينية بكثافة ويتم عمل حصر يوميًا للتعرف على مدة الإقبال على شرائها.





وأردف أن السلع التموينية كلها متاحة فى منافذ البيع، ولا يوجد ندرة فى أى سلعة نهائيًا،موضحًا أنه تم صرف 30% من البطاقات التموينية حتى الآن.