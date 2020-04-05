AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هاجموني منذ 14 عاماً على هذه الأغنية.. كارول سماحة تكشفها لأول مرة

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:24 ص
كارول سماحة
كارول سماحة
Advertisements
شروق ابراهيم
كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن الهجوم الذي تعرضت له قبل 14 عاما بسبب اغنية " اسمعني"، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وغرّدت كارول سماحة : "سنة 2006 ومع إطلاق ألبوم أضواء الشهرة، أول أغنية أطلقتها كانت اسمعني انصدموا الناس اللي كانوا يحبوني ويحضروني على المسرح، قالوا: شو صرلها كارول؟ هيدا مش مستواها". 

وأضافت: "اليوم وبعد 14 سنة اسمعني تعتبر من أهم أغاني الرقص بالمكتبة العربية القصة قصة "بعد نظر". 

يذكر ان كارول سماحة طرحت منذ شهر اغنيتها الجديدة " مش هعيش" من انتاج شركة انغامي، التي حققت اكثر من 2 مليون استماع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جاد شويري يعلن عن تفاصيل أغنية كارول سماحة الجديدة

مش هعيش .. كارول سماحة تطرح أغنية جديدة

مش هعيش لـ كارول سماحة تقترب من نصف مليون استماع

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد جاد شويري

كارول سماحة تطرح أغنية "مش هعيش" على يوتيوب

كارول سماحة تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "مش هعيش" 

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لأزمة ريم البارودي وريهام سعيد.. سب ورسائل نارية

لا تحزن .. ثمانية أعمال صالحة يعادل ثوابها الحج والعمرة

أستاذ مناعة يكشف خطورة تخطي عدد الإصابات بـ كورونا 1000 حالة

إصابة نجمة عالمية بفيروس كورونا.. تفاصيل

ترامب يعلن ولايتين منطقتي كوارث بسبب تفشي كورونا

حسين السيد يوجه نصيحه لـ الزمالك بشأن الحراس الأربعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رياح الخماسين .. 3 طرق سريعة لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية

أسعار فيات fiat من الوكيل بتحديث اليوم .. صور

مزايا بالجملة .. فوائد شرب الماء على الريق