هاجموني منذ 14 عاماً على هذه الأغنية.. كارول سماحة تكشفها لأول مرة

كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن الهجوم الذي تعرضت له قبل 14 عاما بسبب اغنية " اسمعني"، من خلال تغريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".





وغرّدت كارول سماحة : "سنة 2006 ومع إطلاق ألبوم أضواء الشهرة، أول أغنية أطلقتها كانت اسمعني انصدموا الناس اللي كانوا يحبوني ويحضروني على المسرح، قالوا: شو صرلها كارول؟ هيدا مش مستواها".





وأضافت: "اليوم وبعد 14 سنة اسمعني تعتبر من أهم أغاني الرقص بالمكتبة العربية القصة قصة "بعد نظر".





يذكر ان كارول سماحة طرحت منذ شهر اغنيتها الجديدة " مش هعيش" من انتاج شركة انغامي، التي حققت اكثر من 2 مليون استماع.



