استقرار أسعار العملات العربية.. الريال السعودى يسجل 4.17 جنيه.. والدرهم الإماراتي بــ4.27 جنيه.. والدينار الأعلى بـــ50.33 جنيه

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 5-4-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 5-4-2020

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 5-4-2020





يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار التداول للعملات المختلفة يوميا ومن بينها العملات العربية.





وتباين سعر صرف الريال السعودى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 5 أبريل 2020.

ويقدم موقع "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الريال السعودي مقابل العملات العربية والأجنبية، الأحد 5 - 4 - 2020، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

وسجل الدولار نحو 3.76 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.26 دولار. وسجل سعر 1 جنيه مصري نحو 0.23 ريال سعودي فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 4.17 جنيه مصري. وسجل سعر 1 يورو نحو 4.06 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.24 يورو. وسجل سعر 1 جنيه إسترليني نحو 4.66 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.21 جنيه إسترليني. وسجل سعر 1 دينار كويتي نحو 12.00 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.08 دينار كويتي. وسجل سعر 1 دولار كندي نحو 2.67 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.37 دولار كندي. وسجل سعر 1 دولار أسترالي نحو 2.29 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.43 دولار أسترالي. وسجل سعر 1 ين ياباني نحو 0.03 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 28.76 ين ياباني. وسجل سعر 1 درهم إماراتي نحو 1.02 ريال سعودي، فيما سجل سعر 1 ريال سعودي 0.97 درهم إماراتي. وسجل سعر 1 الجنيه السوداني نحو 0.06 ريال سعودي، فيما سجل 1 ريال سعودي 14.61 جنيه سوادني. وسجل سعر 1 الريال القطري نحو 1.03 ريال سعودي، فيما سجل ريال السعودي 0.96 ريال قطري.





كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي فى مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 5 أبريل 2020 في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.27 جنيه مصري

سجل سعر اليورو = 3.96 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.25 يورو

سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.53 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه إسترليني





من ناحية أخرى، استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد 5 أبريل 2020 في السوق الكويتية.