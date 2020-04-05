أخبار السعودية.. ارتفاع إصابات كورونا لـ 2370 حالة.. تمديد هوية المقيم دون مقابل مالى.. والرد على تصريحات بوتين التي أغضبت المملكة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار والملفات المهمة خلال الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.









أعلنت المملكة العربية السعودية ارتفاعا جديدا في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". وسجلت المملكة 191 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.





ووصل بذلك إجمالي عدد إصابات كورونا في السعودية إلى 2370 شخصا.













أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، بدءها في تمديد "هوية مقيم" للوافدين الموجودين داخل المملكة أو خارجها، من دون مقابل مالي، تنفيذا لأمر الملك سلمان بن عبد العزيز.













قررت الجهات المعنية في السعودية، ممثلة بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية »، دليلا للتعامل مع حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19 ).





وبحسب صحيفة "مكة" السعودية، فقد اشتمل الدليل على إجراءات احترازية تتبع خلال غسل الموتى والنقل للمقبرة وأثناء عملية الدفن، نظرا لاحتمالية انتقال العدوى أثناء التعامل مع الجثمان، مشددة على الالتزام بإجراءات التعامل مع حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس وفقا لما جاء في الدليل، من أجل رفع الجاهزية للتعامل مع حالات الوفيات.













تواصل المملكة العربية السعودية اجراءاتها الإحترازية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية، عزل 7 أحياء سكنية بمحافظة جدة، وذلك بمنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار 24 ساعة اعتبارًا من الساعة الثالثة من عصر اليوم السبت، وذلك لتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية لمنع تفشي فيروس كورونا.













أوصت وزارة الصحة السعودية بإيقاف الأعمال في مشاريع الحرم المكي الشريف لمدة 14 يومًا، وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا تعتمد ضرورة حاليًّا بإحدى الشركات الكبرى.





واستثنت الوزارة من ذلك مشاريع الصيانة والطوارئ التي من الممكن تقليل أعداد العاملين فيها بالحد الأدنى، مع ضرورة الاحتياطات والإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.









قلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قوله في ساعة مبكرة من صباح السبت إن التصريح المنسوب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن انسحاب المملكة من صفقة أوبك+ ”عار من الصحة جملة وتفصيلا ولا يمت للحقيقة بصلة





وأضاف إن انسحاب المملكة من الاتفاق غير صحيح بل أن روسيا هي من خرجت من الاتفاق“.













أثارت تصريحات منسوبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين غضب المملكة العربية السعودية، ووصفتها بأنها بمثابة "تزييف للحقائق".





وتريد موسكو خفض أسعار الخام بالأسواق العالمية، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاع صناعة النفط الصخري بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما تسعى السعودية للرد برفع معدلات إنتاج النفط بالمملكة.













عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا عن توبيخ السعودية لروسيا بشدة لتسببها في انهيار أسعار النفط بالأسواق العالمية.





وانتقدت السعودية روسيا بشدة ردا على اتهامها المملكة، بالتسبب في انهيار أسعار الطاقة العالمية، ما يظهر التوتر قبيل اجتماع طارئ لمنظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين.













قلت صحيفة "عاجل" السعودية عن الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم السبت، أن تطبيق "طمني" يرشد المواطنين لأماكن توفر الكمامات والمعقمات من خلال أكثر من ١٠٠٠ صيدلية حول المملكة.





وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، نشرت الهيئة "إنفوجراف"، جاء فيه: تبحث عن كمامات أو معقمات؟.. تطبيق "طمني" يرشدك إلى أماكن توافرها؛ عبر الربط مع أكثر من 1000 صيدلية على مستوى المملكة.













طورت المملكة العربية السعودية الإجراءات الإحترازية المشددة التى تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا حيث استخدمت أمانة جديدة تقنية المسح الحراري الجوي عبر طائرات "الدرون" المزودة بكاميرات حرارية حديثة ومتعددة الأطياف التى تعمل على الذكاء الاصطناعي، لمراقبة درجة حرارة مرتادي أسواق النفع العام بجدة ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .













ارتفعت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال تعاملات اليوم، الأحد، 5-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 171.74ريال سعودي بعد أن كان يسجل نحو 170,91 ريال سعودي.













يثير موضوع استكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بطريقة المربع الذهبي، حالة من الجدل داخل الوسط الرياضي بالمملكة بسبب عدم التأكد من صحة هذه الأنباء.





وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت منتصف مارس إيقاف النشاط الرياضي بالكامل في المملكة، لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا.