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أنت تاج على رؤوسنا.. منتمٍ سابق للإرهابية: كنا مغيبين وعرفنا قيمة بلدنا ورئيسنا.. فيديو

الأحد 05/أبريل/2020 - 11:04 ص
منتمى سابق للإرهابية:
منتمى سابق للإرهابية: كنا مغيبين وعرفنا قيمة بلدنا ورئيسنا
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آيات أحمد
عرض برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو لأحد الشباب المنتمين سابقًا للجماعة الإرهابية وهو يعلن توبته، قائلًا: "إحنا بنشوف الفخر لبلدنا التى أعلى من شأنها الرئيس عبد الفتاح السيسى"، موجهًا حديثه للرئيس قائلًا: "ربنا يعلى مقامك ويعلى مراتبك وينصرك على أى حد يعاديك".

وأضاف الشاب المنتمى سابقًا للجماعة الإرهابية، خلال الفيديو الذى تم عرضه: "أنا بفتخر وأتشرف بأن الرئيس عبد الفتاح رئيسى ورئيس لمصر، ومهما كنا مغيبين فاحنا رجعنا وعرفنا قيمة بلدنا، وقيمة الرئيس".

وتابع: "أنت الرئيس العربى الوحيد الذى رفع رأسنا ورأس العرب فى أوروبا، يا سيادة الرئيس أنت تاج على رؤوسنا".

ووجه حديثه للمصريين قائلًا: "أنا بقولكم كلكم للمرة المليون، أنا آسف إذا كنت فى مرة زعلت من الرئيس عبد الفتاح السيسى، أو شلت منه، وهفضل أفتخر واتشرف به لحد يوم مماتى".

وأكد أنه كان مغيبا هو وزملاؤه، ويجب على المصريين ألا يغضبوا من مساعدة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإيطاليا. 
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