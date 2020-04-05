بسبب كورونا.. مذيعة صباح الخير يا مصر تنفعل على الهواء .. فيديو

قالت الإعلامية دينا عبد الرحمن، إن أهم أولوية للمواطن فى الفترة الحالية مواجهة فيروس كورونا بمنتهى الشجاعة، والتي لا تعتمد مطلقا على النزول للشارع وتعريض صحة الفرد والآخرين للهلاك والخطر.
وأكدت دينا عبد الرحمن، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، أن نظرية البعض مؤخرا تحت شعار " بص اللى جنبى بينزل شغله أو بيعمل زحمة"، والتي أثبتت على مدار السنين فشلها تميل دائما لإلقاء اللوم على الآخرين لنزولهم الحتمى لتقضية أعمالهم اليومية التى لا يمكن الاستغناء عنها من توفير سلع غذائية، أدوية وضرورة الانشغال بمسئولية كل فرد والبعد عن توجيه الانتقاد لغيره.
وأشارت إلى أن فيروس كورونا خلق شعارا جديدا من نوعه، وهو أن سلامة العالم هو مسئوليتى، وان كل شخص أصبح مسئولا عن سلامته الشخصية والآخرين أيضا فى صد الهجود ضد فيروس كورونا.
ولفتت دينا عبد الرحمن، إلى أن الحكومة المصرية شغلها الشاغل والأوحد هو سلامة المواطن، ومنذ بدابة انتشار فيروس كورونا فى الصين كاشفت المواطن المصرى بكافة تفاصيل الوقاية والحماية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وطالبت المواطنين بالبقاء فى المنزل وتجنب التجمعات للخروج بسلام من فترة حضانة الفيروس وسرعة اختفائه من مصر فى أقرب وقت.