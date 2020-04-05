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أخبار العالم

وورلد ميتير: مليون و200 إصابة بفيروس كورونا و250 ألف متعافي حول العالم

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:26 ص
ارتفاع حصيلة مصابي
ارتفاع حصيلة مصابي كورونا في العالم لـ 1.2 مليون
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عمرو خليفة
يواصل فيروس كورونا المستجد، تفشيه بين دول العالم، لتجاوز عدد الإصابات مليون و200 إصابة عالميا، وفقا لآخر الإحصائيات موقع «وورلد ميتير».




كما أظهرت إحصائيات الموقع أن عدد المتعافين يقترب من الربع مليون شخص، فيما بلغ عدد الوفيات 64 ألفا و743 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إسبانيا و إيطاليا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة وتركيا وسويسرا.

وتجاوزت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة 311 ألف إصابة إلى جانب 8454 وفاة، وسجلت إسبانيا 126 ألف إصابة ونحو 12 ألف وفاة، وسجلت إيطاليا 125 ألف إصابة وأكثر من 15 ألف وفاة، أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 81 ألفا و669 إصابة و3329 وفاة.
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