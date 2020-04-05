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معجزة إلهية.. سيدة مصابة بكورونا تضع مولودها داخل مستشفى العزل الصحي

الأحد 05/أبريل/2020 - 10:41 ص
سيدة مصابة بكورونا
سيدة مصابة بكورونا تضع مولودها داخل مستشفى العزل
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور رضا النجار، استشاري أمراض نساء وتوليد، إنه في فجر اليوم تم توليد سيدة كانت مصابة بفيروس كورونا، وتم تحول نتائجها من إيجابية إلى سلبية قبل ساعات من الولادة، وهذا بعد إصابة عدد من أفراد أسرتها بالفيروس في الغردقة.


وتابع الدكتور رضا النجار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten، أنه تم عزل أفراد الأسرة، ولكن شعرت هي أيضًا بأعراض من المرض وكانت منها عدم القدرة على تذوق أو الإحساس بالطعام سواء من السكريات أو الموالح.


وأَضاف أنه تم إخضاعها تحت الملاحظة في مستشفى العزل وهذا لأنها كانت في الشهر الأخير من أشهر الحمل، وتلقت 9 أيام مكثفة في العزل وتم عمل عينتين من المسح للتأكد من تحول الفيروس إلى سالب.


وأشار إلى أنه حتى وإن لم تتحول النتائج كان يجب التدخل الطبي السريع للولادة مع الحرص على أن يكون الطفل غير معرض للإصابة بالفيروس، أو عدم تدهور الحالة الصحية للأم.
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