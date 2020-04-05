بسبب شائعات كورونا.. محكمة كويتية تنظر 3 قضايا لـ مصري وكويتيين

ذكرت صحف كويتية، أن محكمة الجنايات الكويتية نظرت في عدة قضايا تخص ترويج الشائعات حول فيروس كورونا المستجد، من ضمنهم مصريون.





ونظرت المحكمة 3 قضايا لكويتيين وواحد من الجنسية المصرية.





وقررت ‏محكمة الجنايات، إخلاء سبيل كويتي روج إشاعة عن دخول عدد من المصريين مصابين بفيروس كورونا إلى البلاد.

وأفرج كذلك عن مروج الإشاعة الثانية.





ورفضت محكمة الجنايات طلب إخلاء سبيل مواطن مصري تم اتهامه بالإساءة للكويت عبر مقطع فيديو، رغم تأكيد المواطن المصري أن الفيديو مفبرك، وإنكاره للتهم الموجهة إليه.





وقال المتهم إن الصوت مركب على مقطع الفيديو، مضيفا: "نعم اللي موجود بالفيديو أنا، ولكن لم أشتم ولم أسئ للشعب الكويتي، وهناك من قام بذلك".