صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح .. فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم، الأحد، مقال الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة "الأخبار" ورئيس شبكة قنوات "صدى البلد"، بعنوان «ابعد عن أحبابك اليوم حتى نراهم غدًا».





وجاء نص المقال على النحو التالي:

أخبار صادمة تلقيناها خلال اليومين الماضيين جعلتنى أشعر أنى لابد أن أبعد عن كل من أحبهم حتى يأتى يوم أستطيع أن أراهم مرة أخرى.. لا أريد أن أثير الذعر ولكنى أريد أن أشارك فى حملة التحذير، فكل الأخبار التى صدمتنى كان لابد أن نستجيب فيها إلى تعليمات منظمة الصحة العالمية بالعزلة والابتعاد عن الجميع فى حجر منزلى.. الخبر الأول كان ما أذاعته قناة CNN الأمريكية بأن الفيروس التاجى كورونا يمكن أن ينتشر عن طريق الكلام والتنفس.. وتظهر الأبحاث فى الصين أن الفيروس يمكن أن يتعلق فى الهواء حتى بعد أن يزيل عاملو الرعاية الصحية معدات الحماية أو يتحرك الموظفون لتنظيف الأرضيات، فإن الفيروس يبقى فى الهواء أو يظل على الأسطح والأرضيات ليصيب شخصا آخر يسير بنفس المكان فى وقت لاحق!





معنى هذا أن مقولة ينتقل بالتلامس لم تعد حقيقية، بل إنه يعلق بالهواء والتكييف وقد يكون هذا مبررا لزيادة الأعداد المهولة على مستوى العالم كله رغم الالتزام بالتعليمات.





الخبر الثانى الصادم أيضا هو انتقال المرض إلى 15 من الفريق الطبى بمعهد الأورام رغم التزام الجميع بالإرشادات والتعليمات الجادة، ومن يدرى كم مريضا قد أصيب أيضا ومن المعروف أن مرضى الأورام مناعتهم ضعيفة وتنتقل إليهم العدوى بسهولة.





الخبر الثالث أن هناك أسواقا شعبية فى القرى ما زالت تقام وبها زحام شديد وهناك جلسات عائلية يتجمع فيها الأهل والأصدقاء وتلتقى العائلات على الغداء أو العشاء.. البعض ما زال لايأخذ الموضوع بالجدية الواجبة.





وأضم صوتى لصوت أستاذنا الكبير صبرى غنيم لعمل حملات إعلامية لتكريم جيشنا الأبيض من الأطباء وهيئة التمريض والقائمين على العلاج فى المستشفيات والمراكز البحثية الذين يجازفون بحياتهم وحياة أسرهم والمخالطين لهم لحمايتنا وعلاج مرضى الفيروس اللعين.. وهى مرحلة عصيبة ولكن انتشار المرض يجعلنا نضيء النور الأحمر للتحذير وهو ما يقوم به الإعلام، يوعى ويحذر ولكن يمكنه أيضا مع حملة التوعية أن تكون هناك حملة لتوضيح الآثار النفسية للبقاء فى البيت وكيفية مواجهة هذه العزلة سواء بالتفاؤل أو بالأمل يتعاون خلالها الإعلام مع أطباء علم النفس، فالمكوث فى المنزل هو الحل الوحيد والعلاج الناجح حتى الآن لتفادى الإصابة.. وأشكر الكاتب الكبير على الكلمات الرائعة التى قالها فى حقي، له منى كل الشكر والتقدير والامتنان.





نحن فى مواجهة عدو لا يرحم، وباء خطير يجتاح العالم كله وتواجهه مصر قيادة وحكومة بمنتهى الحرفية والمهنية.. الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع لحظة بلحظة ويتخذ الإجراءات السريعة لحماية الشعب بكل ما تتطلبه هذه الإجراءات الصعبة من قوة وشجاعة باقتدار، لكن بقى أن يستوعب المصريون أننا أمام أسبوع عصيب فى المواجهة نكون أو لا نكون، إما أن نكون أمة شعرت بالمسئولية واستجابت للاشتراطات الطبية والتزم كل مواطن ومواطنة باشتراطات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بضرورة التباعد وعدم السماح بانتقال العدوى من شخص إلى آخر حتى لا تزداد الإصابات بهذا الشكل الجنونى الذي نراه ونشاهد آثاره المدمرة لحياة البشر فى أكثر الدول تقدما وأقواها من حيث الإمكانيات والأنظمة الصحية، ولابد أن يناشد الجميع خليك بالبيت!





والمتابع لمنحنى الإصابات والوفيات المجنون والمتسارع فى الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وانجلترا وألمانيا وإيطاليا وكل الدول الأوروبية بعد الصين وإيران وكوريا الجنوبية، يكتشف أن أنجح مواجهة للفيروس حتى الآن وأقوى جهاز مناعى يوقف زحف الفيروس هو التباعد وعدم السماح بانتقال العدوى!





لابد أن نأتى على أنفسنا ونبعد عن أحبابنا اليوم لنستطيع أن نراهم مرة أخرى.





برنامج صباح البلد يترأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، بالإضافة إلى جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية. كما يقدم البرنامج يوميا أيضا فقرة طبية لكل الباحثين عن الرشاقة والجسم المثالى وغيرها من التخصصات الطبية المختلفة.







